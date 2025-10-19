Mundo donald trump

Trump acusa a Petro de ser “líder del narcotráfico” y suspende ayuda a Colombia

Por CNN Chile

19.10.2025 / 12:26

{alt}

El presidente estadounidense afirmó que su homólogo colombiano fomenta la producción de drogas y anunció el cese inmediato de todos los pagos y subsidios al país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotráfico” y anunció el fin de toda la ayuda financiera a Colombia.

A través de su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Petro “fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas” en todo el territorio colombiano y que esta actividad se convirtió en el mayor negocio del país.

Advertencia con consecuencias

El mandatario estadounidense sostuvo que los pagos y subsidios a Colombia eran un “timo a largo plazo” y declaró que “a partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán a Colombia”.

Según reportó T13, Trump advirtió que si Petro no cierra inmediatamente los campos de drogas, “Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable”. Esta decisión se produce después de que Estados Unidos retirara a Colombia de su lista de aliados en la lucha contra el narcotráfico en septiembre, tras tres décadas de cooperación.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Encuesta Cadem: Jara y Kast lideran intención de voto con ventaja sobre triple empate por tercer lugar
Natalia González, presidenta del Consejo para la Transparencia: "La ley de transparencia se ha ido quedando atrás"
Bitar y el futuro de Socialismo Democrático: "No creo que se dé una fusión de partidos, pero sí un movimiento que los integre"
Influyentes, capítulo 75: Sergio Bitar y Natalia González
Jara critica franjas electorales que promueven el odio y llama al diálogo propositivo
Gustavo Petro llama a Donald Trump “grosero e ignorante” en una escalada de tensiones verbales