Trump a Zelensky por sus críticas a Putin: “Es muy difícil para mí hacer un trato con ese tipo de odio”

En medio del tenso cruce entre Trump y Zelensky, el presidente de EE.UU. se refirió a su comunicación con el mandatario ruso para lograr un acuerdo y dejó en claro: "No estoy alineado con Putin".

(CNN)- Trump argumentó que mostrarse enérgico contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sería contraproducente para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y respondió a las preocupaciones de que está demasiado alineado con el líder ruso.

“Si no me alineara con ambos, nunca habría un acuerdo. Quieren que diga cosas realmente terribles sobre Putin y que luego diga: ‘Hola, Vladimir. ¿Cómo vamos con el acuerdo?’ No funciona así. No estoy alineado con Putin. No estoy alineado con nadie. Estoy alineado con Estados Unidos de América, y por el bien del mundo, estoy alineado con el mundo, y quiero acabar con esto”, dijo Trump junto al presidente de Ucrania en el Despacho Oval.

“Estoy alineado con el mundo”, añadió Trump. “Estoy alineado con Europa. Quiero ver si lo conseguimos”.

Refiriéndose a Zelensky, Trump continuó: “Ves el odio que tiene por Putin, es muy difícil para mí hacer un trato con ese tipo de odio”.

Trump dijo que un acuerdo no se logrará con dureza contra Putin.

“¿Quieren ver dureza? Podría ser muy duro, pero así nunca vas a conseguir un acuerdo”, dijo.

Antes de la pelea, Trump había dicho que firmarían el acuerdo sobre recursos naturales esta tarde

Antes de que la reunión entre Trump y Zelensky se convirtiera en un intercambio acalorado, Trump había dicho que firmarían un acuerdo sobre recursos naturales en una conferencia de prensa que se celebraría más tarde este viernes.

“Vamos a firmar el acuerdo en la conferencia en la Sala Este dentro de un rato, justo después del almuerzo”, dijo Trump a los periodistas dentro de la Oficina Oval. “Es un momento emocionante, pero el momento realmente emocionante es cuando terminen los disparos y logremos el acuerdo. Y creo que estamos bastante cerca de lograrlo”.

Trump dijo que “no sabemos exactamente cuánto” dinero invertirá Estados Unidos en el “fondo de inversión para la reconstrucción” que se espera en el acuerdo con Ucrania.

“Vamos a poner algo de dinero en un fondo que obtendremos de la tierra cruda, que tomaremos y compartiremos en términos de ingresos. Así que se ganará mucho dinero con la venta y el uso de la tierra cruda”, dijo Trump. “Nuestro país no tiene mucha tierra cruda. Tenemos mucho petróleo y gas, pero no tenemos mucha tierra cruda”.

Sin embargo, tras la tensa pelea en el Salón Oval, la Casa Blanca informó que la conferencia de prensa conjunta entre Zelensky y Trump había sido cancelada. La delegación ucraniana está a punto de abandonar la Casa Blanca.

Donald Judd y Alejandra Jaramillo, de CNN, contribuyó con este artículo.