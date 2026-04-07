Tras retiro de apoyo del Gobierno: Michelle Bachelet estrena nuevo sitio web para promover su candidatura a la ONU

La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU continúa con el apoyo de Brasil y México, pese a que el gobierno de Chile decidió desmarcarse.

El sitio web que promueve la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se actualizó este martes, quedando en evidencia el retiro del logo del Gobierno, esto tras la decisión de la administración vigente de quitar su apoyo a la expresidenta.

Ahora, la plataforma cuenta únicamente con los logotipos de los gobiernos de México y Brasil, que reiteraron su respaldo a la exmandataria.

En marzo, se anunció la decisión del presidente José Antonio Kast de retirar su apoyo a Bachelet a través de un comunicado de la Cancillería.

En el documento se señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con las embajadas chilenas, dejarán de promover la candidatura debido a que el Gobierno consideró que el éxito de la postulación era “inviable”. Esto último se argumentó por la “dispersión de candidaturas en países de Latinoamérica” y las diferencias con actores relevantes que definen el proceso.

Sin embargo, aclararon que no apoyarán a otros candidatos para el puesto, en consideración a la trayectoria de Michelle Bachelet.

Además del retiro de la imagen del Gobierno chileno, no se modificaron otros aspectos del sitio web.

Revisa la modificación de la portada del sitio web