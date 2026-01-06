Mundo Venezuela

Tras captura de Maduro: La petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela

Por CNN Chile

06.01.2026 / 16:54

La petrolera, la única con licencia para operar bajo sanciones, dirige sus cargueros a puertos venezolanos en un contexto de presión militar estadounidense en el Caribe.

(EFE) – La petrolera estadounidense Chevron despachó al menos once buques cisterna a Venezuela para cargar crudo, dos más que en diciembre, según datos preliminares citados por Bloomberg. Los buques se dirigirían a los puertos de José y Bajo Grande, en medio de la inestabilidad política tras la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Chevron, la única petrolera con licencia de exportación ante las sanciones de EE.UU., declinó comentar detalles comerciales pero afirmó operar en cumplimiento de las leyes.

Un contexto de presión militar y amenazas

El aumento ocurre pese al bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha provocado que al menos doce buques dieran media vuelta por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe.

Las exportaciones venezolanas cayeron en diciembre a su nivel más bajo en 17 meses. Trump advirtió que su país “controlará” Venezuela hasta una transición segura y amenazó con nuevos ataques si el gobierno de Delcy Rodríguez no coopera, tensionando aún más el panorama energético.

