Tras ataque a Charlie Kirk: Universidad del Valle de Utah cierra su campus y cancela clases “hasta nuevo aviso”

Las autoridades instaron a los estudiantes a permanecer en sus lugares mientras la policía asegura la zona tras el ataque.

(CNN) – La Universidad del Valle de Utah cerró su campus y canceló las clases “hasta nuevo aviso”, según una publicación de la escuela en X, luego de que Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, recibiera un disparo en un evento organizado por la casa de estudios.

No quedó claro de inmediato la gravedad de las heridas de Kirk.

Los funcionarios aconsejaron a los estudiantes que “permanezcan seguros en sus lugares” en el campus hasta que la policía pueda escoltarlos fuera del campus.

“El campus de la UVU está cerrado. Clases canceladas. Quienes estén en el campus, quédense en sus lugares hasta que la policía pueda escoltarlos fuera del campus de forma segura”, decía la publicación.

“Les pedimos paciencia durante este proceso. Les mantendremos informados lo mejor posible. Este es un evento continuo y en desarrollo”, añadió a misiva.