Trágico incendio en India dejó al menos 7 recién nacidos muertos: “Todos salieron corriendo y dejaron a los bebés dentro”

(EFE) – El devastador incendio en un hospital infantil la pasada medianoche en el este de Nueva Delhi dejó un saldo de al menos siete recién nacidos muertos y cinco más luchando por sus vidas, mientras familiares todavía buscan entre los restos y la zona del suceso se mantiene sumergida en escenas de pánico y dolor.

Según testimonios de los vecinos, a las 23.30 hora local, una fuerte explosión sacudió el Baby Care Hospital, ubicado en el barrio de Vivek Vihar de la capital india, seguida de llamas que rápidamente envolvieron el edificio.

El personal médico huyó del lugar, dejando a los bebés en el interior, de acuerdo con los relatos.

“Salimos de inmediato a calle y vimos una capa de humo enorme, mucho fuego (…) un incendio masivo. El cuerpo médico que trabajaba en el hospital salió corriendo, pero se dejaron a los bebés, ellos se quedaron dentro sufriendo“, relató a EFE Brijesh Goyal, residente de un edificio adyacente, mientras muestra sus heridas provocadas por los cristales tras el estallido de sus ventanas.

Las personas que vieron la enorme capa roja envolver el hospital infantil Baby Care Hospital, en Vivek Vihar, un barrio del este de la ciudad, escalaron el muro del complejo y treparon desde la parte trasera del edificio para rescatar a los recién nacidos, tantos como pudieron.

The fire tragedy at a hospital in Delhi is heart-rending. My thoughts are with the bereaved families in this incredibly difficult time. I pray that those injured recover at the earliest.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2024