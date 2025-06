Tragedia en estadio de fútbol: Tres muertos y 81 heridos tras caer de tribuna

Un trágico hecho ocurrió en el fútbol de Argelia luego de que un centenar de espectadores se precipitará desde la parte superior de la tribuna del estadio Cinco de Julio de Argel. El incidente dejó tres muertos y al menos 81 heridos, reporta Infobae,

Según señala el diario local El Khabar, la presión de la multitud causó que la estructura cediera, lo que “provocó que un grupo de seguidores cayera desde las gradas superiores hasta la tribuna inferior”.

El estadio se encontraba a plena capacidad debido a que se disputaba la última fecha del torneo argelino. La hinchada del club MC Alger se aprontaba para celebrar el bicampeonato, sin embargo, la fiesta termino en tragedia.

Debido al incidente la organización decidió suspender la ceremonia de entrega de trofeo.

🇩🇿 Big tragedy after title match from MC Alger yesterday. A security barrier collapsed and many fans fell down. 3 of them lost their life and many injured.

🙏🕊 RIP to the victims and hopefully the injured fans will recover soon. pic.twitter.com/sQz5PHGvgG

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 22, 2025