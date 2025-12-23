Destronará al Costanera Center: Edificio mexicano pasará a ser el más alto de Latinoamérica en 2026

La Torre Rise, que se construye en Monterrey, alcanzará los 484 metros de altura y desplazará a la gran torre de Santiago como el edificio más alto de la región.

El Costanera Center dejará de ser el edificio más alto de Latinoamérica. Un nuevo proyecto en México, la Torre Rise, superará ampliamente su altura y pasará a liderar el ranking regional.

Mientras la Gran Torre Santiago alcanza los 300 metros de altura, la estructura que se construye en la ciudad de Monterrey llegará a los 484 metros, convirtiéndose además en el segundo edificio más alto del continente americano.

Cómo será la Torre Rise

Según información del propio proyecto, la Torre Rise será un edificio de uso mixto, que combinará oficinas, hotel, departamentos residenciales y comercio.

La torre contará con un total de 101 niveles, de los cuales 96 serán habitables, distribuidos de la siguiente manera:

35 niveles de oficinas.

10 niveles destinados a hotel.

22 niveles de departamentos residenciales.

4 niveles de comercio.

5 niveles subterráneos.

El proyecto considera más de 4.300 metros cuadrados de áreas verdes y cerca de 8.000 metros cuadrados de amenidades, incluyendo piscina techada, jacuzzi, espacios de cowork, salas de concentración y zonas de cafetería.

Ubicación y principales atractivos

La torre se construye en la colonia Obispado, uno de los sectores más emblemáticos de Monterrey, cerca del río Santa Catarina y del cerro del Obispado, y apunta a transformarse en un nuevo ícono urbano de la ciudad.

Entre sus principales atractivos se encuentra el SkyDeck 360°, un mirador panorámico desde donde se podrá observar la ciudad en su totalidad. Además, el proyecto contempla una tirolesa urbana, que permitiría lanzarse desde cerca de 400 metros de altura.

De acuerdo a la información disponible en su sitio oficial, la construcción de la Torre Rise comenzó durante 2022 y su inauguración está proyectada para 2026.