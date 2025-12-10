Tormentas submarinas están derritiendo el glaciar Doomsday: Podría tener “gran alcance” para el aumento del nivel del mar

En las últimas décadas, el glaciar Pine Osland y el glaciar del "Juicio Final" han experimentado un rápido derretimiento impulsado por el calentamiento del agua del océano, especialmente en el punto donde se elevan desde el lecho marino y salen a flote como plataformas de hielo.

(CNN) – Las “tormentas” submarinas en espiral están derritiendo agresivamente las plataformas de hielo de dos glaciares antárticos vitales, con posibles “implicaciones de gran alcance” para el aumento del nivel del mar a nivel mundial, según un estudio reciente.

La Antártida es como un puño con un pulgar delgado que apunta hacia Sudamérica. El glaciar Pine Island se encuentra cerca de la base de este pulgar. Thwaites, conocido como el “glaciar del Juicio Final” (Doomsday) por el devastador impacto que su desaparición tendría en el aumento global del nivel del mar, se encuentra junto a él.

En las últimas décadas, estos gigantes helados han experimentado un rápido derretimiento impulsado por el calentamiento del agua del océano, especialmente en el punto donde se elevan desde el lecho marino y salen a flote como plataformas de hielo.

Un nuevo estudio, publicado el mes pasado en Nature Geosciences, es el primero en analizar sistemáticamente cómo el océano está derritiendo las plataformas de hielo en cuestión de horas y días, en lugar de estaciones o años, dicen sus autores.

“Estamos observando el océano en escalas de tiempo muy cortas, similares a las del clima, lo cual es inusual para los estudios antárticos”, dijo Yoshihiro Nakayama, autor del estudio y profesor adjunto de ingeniería en el Dartmouth College.

Las tormentas submarinas en las que se centraron, llamadas submesoescalas, son remolinos oceánicos que cambian rápidamente.

“Imagínenselos como pequeños remolinos de agua que giran a gran velocidad, como cuando se revuelve agua en una taza”, comentó el autor del estudio, Mattia Poinelli, investigador en ciencias del sistema terrestre de la Universidad de California, Irvine, y afiliado de investigación de la NASA. Sin embargo, en el océano, estos remolinos no son pequeños: pueden extenderse hasta unos 9.6 kilómetros.

Se forman cuando el agua caliente y la fría se encuentran. Volviendo a la analogía de la taza, es el mismo principio que cuando viertes leche en una taza de café y ves pequeños remolinos que giran, mezclándolo todo.

El fenómeno es similar a cómo se forman las tormentas en la atmósfera (cuando el aire cálido y el frío chocan) y, al igual que las tormentas atmosféricas, pueden ser muy peligrosas.

Los remolinos se forman en mar abierto y se desplazan bajo las plataformas de hielo. Encajonados entre la compleja y rugosa base de la plataforma y el lecho marino, los remolinos agitan agua más cálida de las profundidades oceánicas, lo que acelera el derretimiento al chocar con el hielo vulnerable, explicó Nakayama.

Los científicos utilizaron modelos informáticos y datos reales obtenidos mediante instrumentos oceánicos para analizar el impacto de estas tormentas submarinas.

Descubrieron que, junto con otros procesos de corta duración, las tormentas causaron el 20 % del derretimiento de los dos glaciares durante un período de nueve meses. “Cuantificar la contribución precisa de las tormentas por sí solas es difícil debido a su naturaleza caótica”, afirmó Poinelli, pero estos eventos parecen tener un papel importante en períodos cortos.

Los investigadores también destacaron un preocupante ciclo de retroalimentación. A medida que las tormentas derriten el hielo, aumentan la cantidad de agua fría y dulce que entra al océano. Esta se mezcla con agua más cálida y salada del fondo, generando más turbulencia oceánica, lo que a su vez incrementa el derretimiento del hielo.

“Este ciclo de retroalimentación positiva podría ganar intensidad en un clima más cálido”, dijo la autora del estudio Lia Siegelman de la Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego.

Las consecuencias podrían ser graves, ya que las plataformas de hielo desempeñan un papel vital al contener los glaciares y ralentizar su flujo hacia el océano. El glaciar Thwaites por sí solo contiene suficiente agua para elevar el nivel del mar en más de 60 cm. Sin embargo, dado que también actúa como un corcho que retiene la vasta capa de hielo antártica, su colapso podría provocar un aumento del nivel del mar de unos 3 metros.

El estudio es importante “porque arroja luz sobre el papel de las pequeñas formaciones oceánicas en el derretimiento de la base de las plataformas de hielo”, afirmó Tiago Dotto, investigador principal del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido, quien no participó en el estudio. La magnitud del derretimiento del hielo que se detectó en el estudio fue “asombrosa”, declaró a CNN.

Todavía existen grandes incertidumbres. Las plataformas de hielo antárticas se encuentran entre los lugares menos accesibles de la Tierra, lo que significa que los científicos deben recurrir en gran medida a simulaciones.

“Este tipo de estudios son intrigantes, pero son modelos informáticos”, afirmó David Holland, profesor de matemáticas y ciencias atmosféricas y oceánicas de la Universidad de Nueva York, quien tampoco participó en el estudio. Se necesitan muchos más datos del mundo real para comprender realmente el impacto de estos remolinos, junto con otros fenómenos meteorológicos oceánicos, declaró a CNN.

También existen muchos factores que impulsan el derretimiento del hielo en este vasto continente. “Cientos de factores tienen una importancia similar a la de la descomposición de la capa de hielo”, indicó Ted Scambos, investigador principal del Centro de Ciencias de la Tierra y Observación de la Universidad de Colorado en Boulder, quien no participó en el estudio.

“El conocimiento de la dinámica del océano cercano a la capa de hielo está evolucionando rápidamente”, aseveró a CNN.

El estudio deja claro que se necesitan más datos para comprender cómo pueden variar las tormentas submarinas a lo largo de las estaciones y los años. Sin embargo, estos procesos meteorológicos de corta duración son “nada desdeñables”, afirmó Poinelli.

“Estudiar estos fenómenos oceánicos a pequeña escala es la próxima frontera en lo que respecta a las interacciones entre el océano y el hielo que nos ayudan a comprender la pérdida de hielo y, en última instancia, el aumento del nivel del mar”, dijo Siegelman.