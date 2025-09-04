“¡Todos vamos a morir aquí!”: Los momentos de terror previos a la tragedia del funicular de la Gloria en Portugal

Hasta de catorce nacionalidades son las víctimas del accidente del miércoles del funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas de Lisboa.

Miles son los turistas que se encuentran aprovechando en Europa los últimos días del verano en el hemisferio norte, previo a la llegada del otoño.

Uno de los países con más atractivos en estas fechas es Portugal y, en especial, la ciudad de Lisboa. Ver el atardecer en uno de los miradores más famosos de la capital lusa, como lo es el de San Pedro de Alcántara, es un espectáculo que todo turista debe realizar en su visita a la zona.

Una de las formas de llegar a dicho espacio turístico es a través del funicular de la Gloria, el que este miércoles se convirtió en un lugar de luto, luego de que pasadas las 18.00, por razones que se investigan, perdiera el control, descendiera a toda velocidad e impactara contra un mundo causando la muerte de 16 personas y una veintena de heridos.

“Sonó como una bomba, (hubo) un silencio absoluto y aterrador… Había una humareda negra como la boca del lobo. Una vez que se disipó, se vio exactamente lo que sucedió”, contó a la BBC uno de los turistas que paseaba por el lugar a la hora de la tragedia.

La situación fue más dramática, porque dicha persona iba en otro de los funiculares -de más de 140 años de historia- y fue, junto a otras personas, testigo en primera persona del hecho y relató los momentos de terror que vivieron.

“Le grité a mi esposa: ‘¡Todos vamos a morir aquí!’, porque pensé que el funicular se iba a estrellar contra el nuestro”, relató.

Ocho muertos identificados

Los expertos de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses han culminado ya las autopsias de todos los fallecidos, pero faltan por identificar ocho.

Los otros ocho sí identificados son cinco portugueses, dos surcoreanos y un suizo. Entre ellos figura el guardafrenos del funicular.

Mantenimiento externalizado desde 2007

La empresa explicó este jueves que el mantenimiento de los funiculares lleva externalizado desde 2007 y que, aunque el contrato con la compañía que lleva a cabo ese servicio terminó a finales de agosto, hubo un arreglo directo con ella para que siguiera trabajando, a la espera de que se convoque un concurso.

Según medios lusos, la compañía contratista que se encarga del mantenimiento es Main (MNTC-Serviços Técnicos de Engenharia), con la que Carris contrató ese servicio para los funiculares históricos de Bica, Lavra y Gloria, así como para el Ascensor de Santa Justa.

El funicular, conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória) descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) del miércoles.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.