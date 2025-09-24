Tiroteo en Dallas deja al menos 3 heridos en oficina del ICE, según su director interino

Un sospechoso falleció a causa de una herida de bala autoinfligida, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.

(CNN En Español – CNN Chile) — Al menos dos detenidos recibieron disparos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas en la mañana de este miércoles, según dos agentes del orden con conocimiento del incidente.

“Aún están surgiendo los últimos detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos”, decía la publicación de Noem. Se desconoce el motivo del tiroteo, añadió.

El director interino del ICE, Todd Lyons, declaró en CNN este miércoles que tres personas recibieron disparos y fueron trasladadas a un hospital. No especificó quiénes eran las tres personas.

Por lo general, en el centro se encuentran empleados del ICE, civiles e inmigrantes detenidos.

“La información preliminar apunta a un posible francotirador”, declaró Lyons. “Tenemos tres personas heridas en este momento. Desconocemos su estado. Han sido trasladadas al hospital”.

El tiroteo de este miércoles marcó al menos el tercer caso en Texas este año en que una instalación del ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza fue blanco de disparos.

El 4 de julio, un grupo de asaltantes atacó el Centro de Detención de Prairieland, cerca de Fort Worth, en lo que las autoridades describieron como un ataque coordinado que dejó a un policía local con un disparo en el cuello. El agente sobrevivió y más de una docena de personas han sido acusadas por su presunta participación en el ataque.

Días después, un hombre de 27 años con un rifle y equipo táctico fue abatido por la policía tras abrir fuego contra una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Dos agentes y un empleado de la Patrulla Fronteriza resultaron heridos, y se produjeron decenas de disparos entre el tirador y las fuerzas del orden.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.