(CNN) – Al menos tres niños murieron por heridas de arma de fuego luego de un tiroteo este lunes en la escuela primaria Covenant School (Estados Unidos), según informó el Monroe Carell Jr. Children’s Hospital de Vanderbilt a WTVF y WZTV, afiliadas de CNN.

Los tres estudiantes fueron declarados muertos tras su llegada al hospital.

Previamente, el Departamento de Bomberos de Nashville dijo que había “múltiples pacientes” debido al incidente.

En tanto, el atacante fue “enfrentado por” la policía y está muerto, agregaron las autoridades.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023