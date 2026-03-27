Tiger Woods se encuentra en la cárcel tras conducir bajo los efectos del alcohol y protagonizar un accidente automovilístico

Woods conducía un Land Rover cuando chocó contra una camioneta que transportaba un pequeño remolque. La colisión provocó que el vehículo del deportista volcara de lado.

(CNN) – Tiger Woods se encuentra en prisión desde el viernes tras ser arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según informó el sheriff del condado de Martin, John Budensiek.

Woods conducía un Land Rover cuando chocó contra una camioneta que transportaba un pequeño remolque, según declaró Budensiek a los periodistas. La colisión provocó que el Land Rover de Woods volcara de lado.

Cuando la policía llegó al lugar, Woods mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol o las drogas, dijo Budensiek.

“Nuestros investigadores de casos de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar de los hechos. Y el señor Woods sí presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol”, dijo Budensiek.

Woods no resultó herido en el accidente y ha sido llevado a la cárcel.

Woods, de 50 años, se encuentra actualmente en proceso de regresar al golf tras romperse el tendón de Aquiles hace poco más de un año y someterse a su séptima operación de espalda a finales del año pasado.

En medio de las especulaciones de que Woods marcaría su regreso participando en su 27º Masters el próximo mes, el 15 veces ganador de majors hizo su debut en TGL a principios de esta semana.

Woods no ha participado en un torneo de golf desde julio de 2024, cuando no superó el corte en el Open Championship en el Royal Troon Golf Club en Escocia.

Cuando se le preguntó sobre su regreso al golf competitivo, Woods dijo que lo está “intentando”, pero que su “cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años”.

“Eso no significa que no lo esté intentando. Llevo tiempo intentándolo. He sufrido un par de lesiones graves este último año”, declaró Woods a los periodistas tras el partido de la TGL. “He tenido que luchar contra ellas, me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar”.

Este no sería el primer accidente automovilístico en el que se ve involucrado el ganador de 82 títulos de la PGA.

El último se produjo en 2021 en Los Ángeles. Desde entonces, Woods ha participado en 11 torneos en las últimas cinco temporadas, terminando solo cuatro de ellos.

A su llegada a Miami, el presidente Donald Trump expresó su preocupación por Woods, a quien calificó de “buen amigo”.

“Lo siento muchísimo”, dijo Trump a los periodistas. “Tiene algún problema. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé… (Es) un amigo muy cercano mío. Es una persona increíble, un hombre increíble”.

Según el informe, se espera que el sheriff John Budensiek comparta más detalles a las 5 de la tarde.