Hallazgo prehistórico en Estados Unidos: Descubren huellas de dinosaurios tras inundaciones en Texas

Las huellas, algo más grandes que un pie humano, pertenecen a un dinosaurio similar al Acrocanthosaurus. El sitio del hallazgo, en tanto, se ubica a menos de 320 kilómetros de un parque famoso por sus rastros fósiles.

Las devastadoras inundaciones que arrasaron a inicios de julio la región de Texas Hill Country en Estados Unidos y que dejaron al menos 135 personas fallecidas, también revelaron un hallazgo prehistórico en el condado de Travis.

Un voluntario que ayudaba a limpiar escombros tras el desastre encontró 15 grandes huellas de dinosaurio, con tres garras cada una, dispuestas en un patrón cruzado a lo largo del área de Sandy Creek.

“Las huellas, que sin duda pertenecen a dinosaurios, fueron dejadas por carnívoros similares al Acrocanthosaurus, un bípedo de unos 10,5 metros de largo”, explicó Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra de la Escuela Jackson de la Universidad de Texas en Austin.

Según Brown, las pisadas tienen entre 110 y 115 millones de años y cada una mide entre 45 y 50 centímetros de largo.

Lee también: Descubren en Perú una ciudad de más de 3.000 años de antigüedad: Conectaba los Andes con la Amazonía

Están preservadas en la caliza de la Formación Glen Rose, un estrato geológico de la misma antigüedad, que aflora en cauces como el de Sandy Creek.

El experto visitó el sitio este martes para entregar recomendaciones a autoridades estatales y del condado, con el fin de proteger las huellas durante las labores de emergencia.

Además, dijo haber recibido información sobre otros puntos en la zona donde podrían haberse descubierto rastros similares.

“Estamos en contacto con la empresa de monitoreo ambiental para identificar lugares sensibles y evitar que la maquinaria pesada pase sobre las huellas”, señaló Brown, destacando la importancia de establecer perímetros de resguardo para que los equipos de limpieza no las dañen.

Fotografías del residente local Carl Stover muestran que las huellas son algo más grandes que un pie calzado y están incrustadas en el terreno rocoso y blanquecino.

Ese tipo de terreno, sumado a ríos y arroyos crecidos en el centro de Texas, hace que esta zona —conocida como el corazón del “Corredor de Inundaciones Súbitas” (Flash Flood Alley), sea especialmente propensa a inundaciones.

Si bien la mayor parte de los daños y muertes provocados por las inundaciones de julio se concentraron en el condado de Kerr, en el condado de Travis —que incluye la ciudad de Austin y sus suburbios— se registraron 10 fallecidos. Parte del territorio también quedó bajo el agua por la tormenta catastrófica.

El juez del condado de Travis, Andy Brown, señaló que Sandy Creek suele estar prácticamente seco, pero durante las inundaciones del mes pasado el nivel subió a seis metros.

“Eso arrasó con árboles, con autos, casas, cualquier cosa en su camino”, dijo Brown. “En la parte donde están las huellas de dinosaurio… se derribaron los árboles que las rodeaban y también se llevó la tierra y la grava que cubría otro conjunto de huellas”.

Stover, quien compartió un video con CNN, recorrió con su cámara las huellas de dinosaurio junto al lecho del arroyo.

Carl Stover, vía CNN Newsource

“Todo este sector quedó bajo el agua durante la inundación del 4 de julio. No sé si se nota, pero aquí había una casa que fue arrasada”, relató, enfocando su lente en montones de escombros entre grupos de árboles. “Otra estaba más abajo, y mi otro vecino… esa casa también desapareció”.

El juez del condado de Travis, Andy Brown, señaló que, incluso en medio del proceso de recuperación tras el desastre, el hallazgo de las huellas de dinosaurio es “emocionante de ver”.

“Tenemos muchas huellas de dinosaurios en diferentes zonas de Texas”, agregó. “Imaginar lo que solía deambular por aquí es un ejercicio fascinante”.

El condado de Travis se ubica a poco menos de 320 kilómetros al sur del Parque Estatal Valle de los Dinosaurios (Dinosaur Valley State Park), que alberga una gran cantidad de huellas dejadas por saurópodos y terópodos que habitaron el área hace unos 113 millones de años.

Es un punto de interés para aficionados y turistas, que suelen visitar el ahora seco río Paluxy para pescar, nadar o practicar kayak.

Matthew Brown, el paleontólogo, indicó que él y su equipo esperan regresar pronto al condado de Travis para documentar las huellas en detalle con mapas e imágenes 3D.

Su objetivo es determinar cuántos animales están representados y si las pisadas fueron dejadas por un grupo o por un solo dinosaurio que alguna vez recorrió la región de Texas Hill Country.