Mundo terremoto

Terremoto sacude el este de Japón: Sismo tuvo profundidad de 9 kilómetros

Por CNN Chile

26.03.2026 / 13:27

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que el temblor sucedió a la 01.18 hora local de la madrugada del viernes

(EFE) – Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió la madrugada del viernes (14:18 GMT del jueves) el este de la isla japonesa de Honshu, la mayor del archipiélago, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés).

El organismo, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a una profundidad de 9 kilómetros y a 122,4 kilómetros al este de la localidad Yamada.

USGS estimó que el temblor sucedió a la 01.18 hora local de la madrugada del viernes (11.18 hora chilena).

La Agencia Meteorológica de Japón no detectó indicio de tsunami.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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