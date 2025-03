Tenso cruce entre Donald Trump y Justin Trudeau por aranceles: Esto se conoce hasta ahora

El presidente de Estados Unidos decidió aplicar un arancel a Canadá, lo que originó un intercambio entre ambas autoridades.

(CNN) — El presidente Donald Trump respondió el martes al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, amenazando con aumentar “inmediatamente” los aranceles recíprocos al país vecino.

“Por favor, explíquele al gobernador Trudeau, de Canadá, que cuando él impone un arancel de represalia a los EE. UU., nuestro arancel recíproco aumentará inmediatamente en una cantidad similar”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Los aranceles recíprocos de Estados Unidos, que podrían igualar dólar por dólar a los de otros países, entrarán en vigor el 2 de abril.

La respuesta de Trump se produce después de que Trudeau anunciara que Canadá implementará aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de 155 mil millones de dólares canadienses.

El primer ministro canadiense dijo que Estados Unidos “lanzó una guerra comercial contra Canadá” y que no había “absolutamente ninguna justificación o necesidad” para los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá, que entraron en vigor el martes.

¿Qué paso?

Canadá aplicará aranceles del 25% a productos estadounidenses por valor de US$ 155.000 millones, dijo este martes el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una conferencia de prensa.

Hablando desde Ottawa, Trudeau dijo que no había “absolutamente ninguna justificación o necesidad” para los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá, que entraron en vigor hoy.

“Estados Unidos lanzó una guerra comercial contra Canadá, su socio y aliado más cercano, su amigo más cercano. Al mismo tiempo, están hablando de trabajar positivamente con Rusia, apaciguando a Vladimir Putin: un dictador mentiroso y asesino. Hagan que eso tenga sentido”, dijo el primer ministro.

El primer ministro explicó que US$ 30 mil millones canadienses en productos estadounidenses verían aranceles inmediatamente, mientras que los US$ 125 mil millones canadienses restantes en productos verían aranceles en 21 días.

“Los canadienses somos razonables y somos educados. Pero no nos echaremos atrás en una pelea. No cuando nuestro país, y el bienestar de todos los que lo habitan, está en juego”, dijo.

Además, dijo que su país presentará un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Pero mientras tanto, nuestros aranceles permanecerán vigentes hasta que se retiren los aranceles estadounidenses; ni un momento antes”, dijo.

“Y si estos aranceles no cesan, estamos en conversaciones activas y continuas con las provincias y territorios para implementar varias medidas no arancelarias, medidas que demostrarán que no hay ganadores en una guerra comercial”, dijo.

El primer ministro volvió a responder a las afirmaciones de Estados Unidos sobre que Canadá no está dispuesto a ayudar en la lucha contra el fentanilo ilegal.

Dijo que el pretexto legal que presentó Trump para justificar los aranceles —“que Canadá aparentemente no está dispuesto a ayudar en la lucha contra el fentanilo ilegal”— es “totalmente falso”.

“Nuestra frontera ya es segura y (está) protegida, mucho menos del 1% de los flujos de fentanilo y menos del 1% de los cruces ilegales hacia Estados Unidos provienen de Canadá”, dijo.