Por temor a redadas y deportaciones: Algunas ciudades de Estados Unidos han cancelado eventos culturales

(CNN) — Durante los últimos 45 años, el barrio de La Villita de Chicago ha celebrado el Cinco de Mayo con un desfile de bandas mexicanas, carrozas y bailarines, y un festival en un parque local.

Pero la celebración de este año, que atrae hasta 300.000 personas anualmente, fue cancelada.

Chicago se encuentra entre varias comunidades en todo el país que cancelaron o redujeron sus eventos culturales debido a la ofensiva del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados.

Los organizadores del evento dijeron que muchos latinos, ya sean ciudadanos estadounidenses o indocumentados, temen ser arrestados si se reúnen públicamente en grandes multitudes. Los defensores también informan que algunos tienen miedo de asistir a la iglesia, ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.

Desde enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha realizado redadas en las llamadas ciudades “santuario” como Chicago, lo que limita la cooperación con el Gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.

Trump también ha autorizado al ICE a actuar contra escuelas e iglesias, así como a deportar a inmigrantes indocumentados por supuestos vínculos con bandas, a menudo basándose en pruebas limitadas.

El ICE ha arrestado a casi 66.500 inmigrantes indocumentados y expulsado a unos 65.600 en los primeros 100 días del presidente, según datos de la agencia publicados recientemente.

“No queremos arriesgarnos y poner en riesgo a nuestra comunidad”, declaró Héctor Escobar, presidente de la Cámara de Comercio de Casa Puebla y Cermak Road. “Es una pérdida económica, pero priorizamos la seguridad sobre el dinero”.

UnidosUs, la organización hispana de derechos civiles y defensa más grande del país, descubrió que el 43 % de los votantes latinos temen que las autoridades migratorias arresten a personas, incluso si son ciudadanos estadounidenses.

La ciudad de Filadelfia también canceló este año su festival El Carnaval de Puebla, un evento anual que se celebra en abril y que rinde homenaje a la cultura mexicana.

La organizadora del festival, Olga Renteria, comentó que a la comunidad le preocupaba que agentes de ICE pudieran presentarse al evento y atacar a los asistentes.

“No vamos a arriesgarnos”, declaró Renteria a CNN. “Todos están siendo cautelosos: no se permiten celebraciones ni grandes reuniones”.

En el centro de Oregon, los organizadores cancelaron el Latino Fest anual, programado para septiembre en Madras.

Catalina Sánchez Frank, directora ejecutiva de la Asociación de la Comunidad Latina, explicó que el evento suele atraer a 3.000 personas y cuenta con desfiles, presentaciones musicales y casetas que representan a diferentes países de Latinoamérica.

Los organizadores se sienten obligados a proteger a la comunidad de ICE, manifestó Frank, añadiendo que “es una celebración de alegría, y cuando la gente siente ansiedad por el posible temor a la deportación, creemos que es más responsable y ético no celebrar este año”.

Muchos inmigrantes llegaron a Estados Unidos buscando un refugio que les permitiera trabajar duro, mantener a sus familias y vivir una vida mejor, explicó Frank.

Ahora, esas mismas personas, algunas de las cuales son ciudadanas estadounidenses o tienen un caso de ciudadanía pendiente, temen ser discriminadas, arrestadas y deportadas sin el debido proceso, aseveró Daniel Altamirano Hernández, asesor ejecutivo de políticas y alianzas de la Asociación de la Comunidad Latina.

“Se convierte en un entorno donde se juzga a las personas por el color de su piel o el idioma que hablan, y eso no necesariamente se correlaciona con su estatus migratorio”, declaró. “Por lo tanto, si no podemos brindar un espacio genuino para celebrar nuestra cultura con autenticidad… entonces no podemos comprometernos con la verdadera misión de este festival”.

Clarissa Martínez De Castro, vicepresidenta de la Iniciativa de Voto Latino de UnidosUS, dijo que es “comprensible” que las organizaciones estén cancelando eventos culturales para priorizar la seguridad de sus comunidades. Añadió que aún no está claro si la administración Trump respetará el derecho al debido proceso antes de deportar personas.

UnidosUS anima a los latinoamericanos a conocer sus derechos constitucionales y a mantenerse unidos si son blanco de ICE, señaló De Castro.

El 80% de los latinos que viven en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, complementó.

“Cuando la administración está tomando medidas que no son diferenciadas, eso envía un mensaje a la comunidad de que la comunidad en su conjunto está en el punto de mira por acciones que, ya, algunos tribunales han dicho que son ilegales”.

Los eventos del Juneteenth están disminuyendo

La comunidad latina no es el único grupo que está reduciendo sus celebraciones culturales e identitarias.

Los eventos anuales del Día de la Emancipación (Juneteenth) también se redujeron este año debido a los esfuerzos de la administración Trump por eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión.

Reggie Johnson, presidente de la NAACP, sucursal del área de Metuchen Edison Piscataway en Nueva Jersey, afirmó que tuvo que trasladar la celebración anual del Juneteenth de su organización a una sede más pequeña después de que el personal del centro federal donde se celebraba anteriormente expresara su incertidumbre sobre su celebración allí.

El personal estaba preocupado porque Juneteenth fuera considerado un evento DEI prohibido por la administración Trump, comentó.

Añadió que “los contratistas malinterpretaron nuestro evento como una iniciativa de DEI, por lo que no querían arriesgarse a realizarlo y perderlo debido a la interpretación de Trump del Juneteenth”.

El personal federal volvió a llamar cinco días después para informar que se permitiría el evento de Juneteenth, pero para entonces, Johnson ya había conseguido otro espacio.

El nuevo espacio es más pequeño y podría no tener capacidad para las 3.500 personas que suelen asistir al evento, dijo Johnson.

En Denver, el Festival de Música Juneteenth anual se redujo a un evento de un día en lugar de dos, después de que varios patrocinadores importantes se retiraran o redujeran sus contribuciones este año.

Norman Harris, organizador principal del festival, dijo que la pérdida de apoyo fue abrupta y se produjo sin una explicación clara.

También se produjo cuando muchas grandes empresas redujeron sus programas de DEI a principios de este año, en respuesta a la reacción negativa de los conservadores.

Harris expresó su profunda decepción al enterarse de que tendría que reducir el tamaño del festival de música, que se celebra desde 2012. El evento suele atraer a unas 30.000 personas cada año, señaló.

Añadió que las celebraciones del Juneteenth son cruciales para reconocer la historia de la nación y sanar el trauma que parte de ella ha causado.

“Digo esto con sinceridad: somos una comunidad y uno de nuestros valores fundamentales es la resiliencia y la unidad”, declaró Harris. “Por lo tanto, creemos firmemente que podemos superar los desafíos que enfrentamos. Ha habido generaciones en nuestras comunidades que han lidiado con mucho más y han tenido que encontrar la manera de mantenerse sin el apoyo de terceros”.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este reporte.