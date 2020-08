*Por Dean Obeidallah

(CNN en Español) – En 2018, la megaestrella del pop Taylor Swift criticó a los candidatos republicanos en su estado natal de Tennessee e instó a las personas a votar por sus oponentes demócratas. Como respuesta, el presidente Donald Trump aseguró que entonces la música de Swift ahora le gustaba “un 25% menos”.

Tras los tuits que publicó la artista hace algunos días en los que criticó los esfuerzos del mandatario por “desmantelar” el Servicio Postal de EE.UU. –que ella describió como una manera de “hacer trampa descaradamente” en las elecciones de 2020– es probable que a Trump ya no le guste el otro 75% de su música.

Trump’s calculated dismantling of USPS proves one thing clearly: He is WELL AWARE that we do not want him as our president. He’s chosen to blatantly cheat and put millions of Americans’ lives at risk in an effort to hold on to power.

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020