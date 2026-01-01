Suiza confirma 40 muertos y más de un centenar de heridos en incendio de bar en estación de esquí

Las víctimas, muchas en estado crítico, serán trasladadas a hospitales de Alemania, Francia e Italia mientras las autoridades investigan las causas del fuego.

Las autoridades suizas confirmaron la muerte de 40 personas en el incendio que arrasó un bar en la exclusiva estación de esquí de Crans Montana durante la madrugada de este jueves.

La policía del cantón de Valais detalló que 115 personas resultaron heridas, con gran parte en estado crítico, por lo que algunos casos graves de quemaduras se trasladarán a hospitales especializados en Alemania, Francia e Italia.

Investigación centrada en una explosión

La procuradora general Beatrice Pilloud señaló que la investigación principal apunta a un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial aún es indeterminada.

Según reportó Radio Bío Bío, Pilloud explicó que un equipo de medicina legal trabaja para acelerar la identificación de las víctimas, en su mayoría jóvenes que celebraban el Año Nuevo.

Las autoridades no se pronunciaron aún sobre posibles fallas en las medidas de seguridad o las vías de escape del local, ubicado en un subsuelo de la estación alpina.