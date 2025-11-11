Sudamérica emerge como nueva frontera petrolera global pese a crisis climática

Brasil, Guyana y Argentina lideran una expansión histórica en la producción de crudo, transformando la economía regional mientras enfrentan críticas por contradicciones ambientales en vísperas de la COP30.

(CNN) – Sudamérica vive un auge petrolero sin precedentes con Brasil, Guyana y Argentina como protagonistas de una nueva frontera petrolera que los sitúa entre los cinco mayores impulsores del crecimiento mundial fuera de la OPEP.

Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, aprobó la polémica perforación en la cuenca Foz do Amazonas cerca de arrecifes de coral únicos, mientras Guyana se consolida como el mayor productor de petróleo per cápita del planeta tras descubrimientos que transformaron su economía.

Argentina proyecta superar el millón de barriles diarios en Vaca Muerta para 2030, respaldada por el gobierno libertario de Javier Milei.

Contradicción climática y desarrollo económico

La expansión genera tensiones entre objetivos ambientales y desarrollo. Brasil enfrenta críticas por autorizar perforaciones semanas antes de hospedar la COP30 en Belém, mientras Lula defiende que la riqueza petrolera financiará la transición energética.

Guyana insiste en que puede equilibrar extracción con protección ambiental, aunque persisten dudas sobre distribución de ganancias en un país donde 48% vive en pobreza. Analistas advierten que estos países “llegan a la fiesta cuando el bar está cerrando”, pues la demanda global de crudo podría alcanzar su punto máximo en la próxima década, dejando inversiones petroleras en riesgo de obsolescencia frente a la acelerada transición energética global.