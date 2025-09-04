Mundo donald trump

Sube tensión entre Maduro y Trump: Estados Unidos advierte a Venezuela luego de que dos aviones volaran cerca de buque estadounidense

Sube la tensión entre los presidentes de Venezuela y Estados Unidos, Nicolás Maduro y Donald Trump, respectivamente.

Luego de que la administración Trump mandará buques a aguas internacionales cercanas a Venezuela para detener un presunto tráfico de drogas por parte del Tren de Aragua.

De hecho, el pasado martes, Estados Unidos confirmó un “ataque letal” en contra de una embarcación que transportaba presuntamente droga, lo que provocó 11 muertos.

Este jueves, en tanto, el Ministerio de Defensa de EE.UU. realizó una advertencia a Venezuela luego de que, según denunciaran, dos aviones de Venezuela volaran cerca de buques estadounidenses en aguas internacionales.

“Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narco terror”, afirmaron desde la administración Trump.

Por lo anterior advirtieron a Venezuela que “no lleve a cabo ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”.

