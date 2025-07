Subastan en 4,3 millones de dólares la roca más grande de Marte: Pesa poco más de 24 kilos

“NWA 16788 es un descubrimiento de extraordinaria importancia: el meteorito marciano más grande jamás encontrado en la Tierra y el más valioso de su tipo jamás ofrecido en subasta”, dijo Cassandra Hatton, vicepresidenta de ciencia e historia natural de la casa de subastas Sotheby’s, en un comunicado

(CNN) — Un meteorito, que es el trozo más grande conocido de Marte en la Tierra, se vendió por un precio de US$ 4,3 millones a un postor anónimo en una subasta de Sotheby’s en Nueva York este miércoles.

El meteorito, conocido como NWA 16788, pesa 24,5 kilogramos, un peso enorme comparado con la mayoría de los meteoritos marcianos, que tienden a ser pequeños fragmentos, dijo la casa de subastas Sotheby’s en un comunicado del 8 de julio.

Los meteoritos son lo que queda cuando un cometa, asteroide o meteoroide sobrevive a su paso por la atmósfera terrestre.

Descubierto en noviembre de 2023 en la remota región de Agadez en Níger, el NWA 16788 es un “espécimen monumental” que es alrededor de un 70% más grande que el siguiente trozo más grande de Marte jamás encontrado en la Tierra, según Sotheby’s.

También es increíblemente raro: solo se han encontrado alrededor de 400 meteoritos marcianos en la Tierra.

El meteorito de Marte

“NWA 16788 es un descubrimiento de extraordinaria importancia: el meteorito marciano más grande jamás encontrado en la Tierra y el más valioso de su tipo jamás ofrecido en subasta”, dijo Cassandra Hatton, vicepresidenta de ciencia e historia natural de Sotheby’s, en el escrito.

Degradado por su viaje a través del espacio y el tiempo, su inmenso tamaño y su inconfundible color rojo lo distinguen como un hallazgo único en una generación. Este extraordinario meteorito proporciona una conexión tangible con el planeta rojo, nuestro vecino celestial que ha cautivado la imaginación humana desde hace mucho tiempo, añadió.

El análisis de la composición interna del meteorito ha revelado que probablemente fue retirado de la superficie marciana y arrojado al espacio por el impacto de un asteroide tan poderoso que convirtió partes del meteorito en vidrio.

Según Sotheby’s, en su superficie también se puede observar una costra vítrea, formada a medida que atravesaba la atmósfera de la Tierra.

Críticas por subastar en vez de donar el meteorito

Para algunos, el hecho de que el meteorito fuera subastado en lugar de donado a la ciencia es motivo de preocupación.

“Sería una lástima que desapareciera en la bóveda de un oligarca. Pertenece a un museo, donde se pueda estudiar y disfrutar para niños, familias y el público en general”, declaró a CNN Steve Brusatte, profesor de paleontología y evolución en la Universidad de Edimburgo (Escocia), antes de la venta.

Pero para Julia Cartwright, científica planetaria e investigadora independiente del Instituto del Espacio/Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester, Inglaterra, es necesario lograr un equilibrio.

“En última instancia, si no hubiera un mercado para buscar, coleccionar y vender meteoritos, no tendríamos tantos en nuestras colecciones, ¡y esto impulsa la ciencia!”, dijo a CNN el 9 de julio, quien describió una “relación simbiótica” entre investigadores y coleccionistas.

“Si no se encontraran muestras, no tendríamos tanto para estudiar y, por lo tanto, no sabríamos tanto”, añadió Cartwright.

Si bien cree que sería fantástico que esta “roca realmente fabulosa” se estudiara o se exhibiera para que el público la vea, Cartwright subrayó que una muestra de referencia del meteorito se ha guardado en el Observatorio de la Montaña Púrpura en China.

Si bien no sabemos dónde terminará el meteorito, Cartwright cree que “el interés científico se mantendrá y el nuevo propietario puede estar muy interesado en aprender de él, por lo que aún podemos recopilar mucha información científica de esto”, indicó.

En febrero de 2021, un meteorito marciano con la atmósfera del planeta atrapada en su interior fue subastado en la casa de subastas Christie’s.

Se vendió por US$ 200.000, muy por encima de su estimación previa a la subasta de US$ 30.000 a US$ 50.000.