El influencer Martín “Chapu” Martínez reconoció estar viviendo un difícil momento tras la derrota de Argentina por parte de Arabia Saudita este martes, ya que fue amenazado por fanáticos que lo acusan de ser “mufa”, es decir, alguien que trae mala suerte.

“Mi familia lo pasó pésimo. Hay amenazas de muerte, que me iban a romper a trompadas. En el Mundial los hinchas han tenido la mejor de las ondas. Todo esto es por redes sociales”, señaló el creador de contenido.

El argentino afirmó que esto ocurre desde hace tiempo. “Vengo hace años con esta carga que crece en eventos como la Copa América o el Mundial. Somos un país supersticioso, que cree en estas cosas y tienen que entender que eso no existe. Lo de mufa es un chiste, no da para amenazar a un hijo“.

"Chapu Martinez":

Porque el es la razón por la cual no pudimos hacer otro gol. pic.twitter.com/916TbQeLjI — Tendencias Posta (@tendenciasposta) November 22, 2022

La actriz Ariana Sosa, esposa de Martínez, afirmó en redes sociales que “todo tiene un límite”. “Le han escrito que lo van a ir a buscar al hotel, que van a matar a nuestro hijo. Se cruzaron todos los límites. ¿Quieren alentar a otros a que lo muelan a palos porque Argentina perdió un partido?”, afirmó.

El influencer ganó popularidad por el tema “Traeme la copa Messi“, durante el Mundial de Rusia de 2018. A la Selección Argentina no le fue bien en el torneo y los fanáticos decidieron culpar al “Chapu”, a quien comenzaron a decirle “mufa“.

“Si me preguntan ahora, no tengo ganas de nada, aunque es obvio que el sábado voy al partido contra México. Le di millones de vueltas a esto, llevo cuatro años, he ido al psicólogo, resuelvo esa ecuación y no tiene salida. La única salida no depende de mí y es que Argentina sea campeón del mundo estando yo en la cancha“, sostuvo.

Para muchos el asunto Chapu Martínez es un chiste o folclore futbolero. Pero no ven como cada comentario se espiraliza en la viralidad y termina poniéndolo en una situación moralmente agobiante de impensado enemigo público.

La psicología de las masas lleva a los peores lugares. pic.twitter.com/h11mFSlhdm — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) November 23, 2022