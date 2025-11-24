El smog letal ha regresado a Nueva Delhi, la capital más contaminada del mundo: Famoso Fuerte Rojo se está volviendo negro

Los sucesivos gobiernos de Delhi han tenido planes contra la contaminación del aire que datan de 1996, pero décadas después, el aire sigue siendo peligrosamente insalubre, especialmente en esta época del año, cuando el aire más frío atrapa el humo y los vapores de los fuegos artificiales, la quema de cultivos y el pesado tráfico de la ciudad.

(CNN) — Es fácil saber cuándo es temporada de smog en Nueva Delhi: el aire se vuelve más oscuro, más pesado y comienza a raspar las gargantas y a poner a prueba los pulmones de los 34 millones de residentes de la ciudad.

La contaminación ha sido un problema durante tanto tiempo en la capital india que el famoso Fuerte Rojo de la ciudad se está volviendo negro, una señal externa de una creciente crisis sanitaria y política que ahora está llevando a residentes enojados a las calles.

“Solo quiero poder volver a respirar”, dijo Sofie, de 33 años, en una protesta cerca de la Puerta de la India en Delhi a principios de este mes. “Parece que no hay voluntad política para solucionar el problema”, añadió, rodeada de decenas de manifestantes con mascarillas y nebulizadores.

Los sucesivos gobiernos de Delhi han tenido planes contra la contaminación del aire que datan de 1996, pero décadas después, el aire sigue siendo peligrosamente insalubre, especialmente en esta época del año, cuando el aire más frío atrapa el humo y los vapores de los fuegos artificiales, la quema de cultivos y el pesado tráfico de la ciudad.

La lucha por limpiar el aire de la India contrasta con la de su vecina China, donde un esfuerzo multimillonario y de varios años para acabar con los cielos notoriamente contaminados del país ha dado importantes dividendos.

El gobierno de Nueva Delhi, liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP), insiste en que está tomando medidas y el mes pasado lanzó un costoso –y fallido– experimento de siembra de nubes para eliminar el aire tóxico.

Los niveles de contaminación se encuentran ahora en niveles “peligrosos”, según IQAir, que regularmente coloca a Delhi en el primer lugar de su lista de grandes ciudades con la peor calidad del aire del mundo.

“Imagínense el impacto que esto tendría en los pulmones de un bebé”, dijo la Dra. Vandana Prasad, pediatra presente en la protesta. “Los niños se ven obligados a ir a la escuela en estas circunstancias, e incluso las mascarillas no se recomiendan para los menores de 12 años”, añadió.

“Estamos literalmente matando a nuestros hijos”.

India: Esfuerzos fallidos de siembra de nubes

A finales del mes pasado, pequeños aviones sobrevolaron los cielos de la ciudad, lanzando bengalas a las nubes para rociarlas con pequeñas cantidades de compuestos de yoduro de plata y cloruro de sodio.

India ha utilizado la tecnología de siembra de nubes para generar lluvia en otras partes del país, pero nunca para reducir la contaminación. Esto forma parte de una costosa promesa del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi, quien asumió el poder en Nueva Delhi a principios de este año.

“Quiero decirles a los ciudadanos de Delhi que el gobierno ha instalado pistolas anti-smog en edificios de gran altura, ha mitigado el polvo con rociadores de agua y estamos monitoreando las construcciones en curso”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, en un comunicado.

Sin embargo, “10 años de daño no se pueden reparar en 7 meses”, agregó Sirsa, mientras intentaba trasladar la culpa al gobierno anterior.

Tres intentos de siembra de nubes el mes pasado “no tuvieron éxito” porque no hubo suficiente precipitación en el aire, según Manindra Agarwal, director del Instituto Indio de Tecnología (IIT) Kanpur, que trabajó con el gobierno en el proyecto de siembra de nubes.

Los científicos afirman que la siembra de nubes solo puede inducir lluvia cuando ya hay suficiente humedad en la atmósfera. El día de las pruebas, rondaba el 15%, según Agarwal.

Se habían planeado dos pruebas más; sin embargo, desde entonces se han pospuesto, en parte debido a la humedad insuficiente en las nubes, dijo IIT Kanpur en un comunicado.

La capital amaneció con una espesa capa de smog el 20 de octubre, después de que los residentes celebraran Diwali con fuegos artificiales para el festival indio de las luces. Ante el deterioro de la calidad del aire, el gobierno de Delhi dio luz verde a la siembra de nubes, a pesar de las advertencias de los expertos sobre las bajas probabilidades de éxito

“Una siembra de nubes efectiva requiere condiciones de nubes específicas, que generalmente están ausentes durante los meses fríos y secos del invierno en Delhi”, dijeron los expertos en una carta al ministro de Medio Ambiente.

“Incluso si hubiera nubes adecuadas, la capa atmosférica seca debajo de ellas podría provocar que cualquier precipitación desarrollada se evapore antes de llegar a la superficie”, señala la carta del Departamento Meteorológico de la India, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire en la región de la capital nacional (NCR) y áreas adyacentes y la Junta Central de Control de la Contaminación.

“Sinceramente, esta es la peor opción posible para mitigar la contaminación atmosférica”, declaró a CNN M. Rajeevan, exsecretario del Ministerio de Ciencias de la Tierra. Según Rajeevan, incluso si la siembra de nubes hubiera tenido éxito, solo fue una solución temporal, que redujo la contaminación durante un par de días en lugar de abordar el problema de raíz.

CNN se comunicó con el ministro principal y el ministro de medio ambiente de Delhi para solicitar comentarios.

El Fuerte Rojo se está volviendo negro

La magnitud del problema de Delhi se puede ver en los muros del Fuerte Rojo, que toma su nombre de la piedra arenisca roja utilizada para construir la estructura en el siglo XVII.

Se están formando “costras negras” en los muros de 20 metros de altura del Fuerte Rojo a partir de “carbono amorfo y varios metales pesados” encontrados en la atmósfera, señaló un estudio publicado a principios de este año.

“Dada la alarmante situación de la calidad del aire en Delhi, estudiar monumentos importantes como el Fuerte Rojo es crucial para promover políticas e intervenciones de conservación efectivas”, afirma el estudio.

“Por supuesto, el fuerte se ha vuelto negro”, dijo Raman, de 64 años, que solo dio un nombre y ha trabajado en el fuerte durante cuatro años.

¿Cómo no con el nivel de contaminación de Delhi? Hay muchísimo polvo. Después de un solo día al aire libre, llegas a casa y te lavas la cara, y ves cuánta suciedad negra se desprende.

“Recuerdo haber visto el Fuerte Rojo en mi primer viaje a Delhi hace unos 30 años”, dijo Raman. “Definitivamente era mucho más rojo entonces. Más parecido al color de una manzana. Ahora esa manzana está podrida”.

A principios de este mes se presentó una petición ante el Tribunal Supremo de la India pidiendo que la contaminación del aire se declare una “emergencia de salud pública nacional” y solicitando que el tribunal supervise una nueva estrategia anticontaminación para que se lleve a cabo de manera oportuna.

Presentada en nombre de Luke Coutinho, un experto en bienestar que encabezó el movimiento Fit India de Modi, la petición acusa al gobierno de no apuntar a las fuentes de contaminación industrial y de gastar muy poco para frenar las emisiones de los vehículos.

“Medidas temporales como pulverizadores de niebla, pistolas anti-smog y pruebas con lluvia artificial pueden brindar tranquilidad simbólica, pero hacen poco para mitigar las emisiones en la fuente”, dice la petición.

Mientras tanto, informes atribuyen millones de muertes en los últimos tres años a la contaminación en India. El informe “Estado del Aire Global 2025” estimó que, en 2023, India representó casi el 30 % de las muertes relacionadas con la contaminación del aire a nivel mundial.

“Nuestra expectativa de vida se ha reducido en 5, 10 años, pero el gobierno no hace nada al respecto”, dijo Prasad, la pediatra, quien dijo que ve a niños de tres años en su clínica luchando con una “tos que nunca desaparece”.

Prasad no subestima la importancia de la responsabilidad individual. “Mis vecinos acababan de tener un bebé y estaban quemando petardos para celebrarlo. Quería ir y decirles que, al menos por el bien de su bebé, no deberían quemar petardos”, declaró a CNN.

La protesta de la Puerta de la India no duró mucho; manifestantes, entre ellos mujeres y niños, fueron detenidos por no tener permiso para manifestarse. Algunos afirmaron que los obligaron a subir a vehículos policiales y que luego los liberaron en las afueras de Delhi. CNN se ha puesto en contacto con la Policía de Delhi para obtener comentarios.

Como los niveles de contaminación del aire de Delhi se deterioraron de “muy pobres” a “severos” el martes pasado, el gobierno implementó mayores medidas de control de la contaminación como parte de su Plan de Acción de Respuesta Graduada.

Bajo esta medida, las escuelas hasta quinto grado operan en modo híbrido: algunas clases son en línea y otras presenciales. Se suspenden todas las construcciones no esenciales y se prohíbe la circulación de los vehículos más contaminantes mientras la medida esté vigente.

Los manifestantes afirman haber enviado múltiples solicitudes para reunirse con el primer ministro de Delhi, todas denegadas. Afirman que la negativa del gobierno a dialogar con ellos los ha llevado a las calles y no cederán.

“Estamos aquí protestando porque es nuestra responsabilidad alzar la voz”, dijo Prasad, el médico, en una de al menos tres protestas celebradas este mes. “Espero que el gobierno nos escuche”.