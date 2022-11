(EFE-CNN Chile) – Al menos 55 personas han muerto y centenares han resultado heridas después de que un terremoto de magnitud 5,6 sacudiera este lunes la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia con casi 50 millones de habitantes, informaron las autoridades.

El movimiento telúrico golpeó la región de Cianjur, en la provincia de Java Occidental, a una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En declaraciones a los medios locales, el jefe administrativo de Cianjur, Herman Suherman, señaló que los temblores han dejado alrededor de 700 heridos.

“Las víctimas siguen llegando de muchas zonas. Alrededor de 700 personas resultaron heridas”, declaró Suherman a la emisora televisiva Kompas TV.

Agregó que, debido a los estragos causados por el terremoto, muchas vías y carreteras de la región están cerradas y algunas estaciones de distribución de energía fueron afectadas, lo que provocó cortes de electricidad en varias localidades.

Tras el sismo inicial, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) registró 25 réplicas en tan solo dos horas.

En vídeos divulgados por las autoridades locales es posible ver decenas de personas, algunas inconscientes, recibiendo cuidados médicos y siendo trasladadas en ambulancias hacia centros de salud de la región.

Asimismo, las imágenes muestran varias propiedades e instalaciones dañadas, mientras que algunas viviendas quedaron totalmente destruidas por el temblor, que llegó a ser sentido en la capital, Yakarta, localizada a unos 75 kilómetros del epicentro.

El impacto del terremoto causó daños graves en al menos 343 casas y un internado islámico, mientras que el hospital Cianjur sufrió daños moderados.

Se registraron importantes daños también en al menos cuatro edificios gubernamentales, tres escuelas, una iglesia y varios comercios locales, de acuerdo con el último balance oficial.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7 mil terremotos, la mayoría de ellos moderados.

Una de las catástrofes más mortíferas en el país tuvo lugar en 2004, cuando un fuerte terremoto en el norte de la isla indonesia de Sumatra generó un tsunami que causó más de 226 mil muertos en una docena de naciones bañadas por el Océano Índico.

