Un sismo de magnitud 6,5 se registró en la noche de este martes en Idaho, Estados Unidos, al noreste de la ciudad de Boise, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro se ubicó cerca de Beaver Creek a lo largo de las montañas del Salmon River, de acuerdo al reporte de USGS.

La policía de Boise escribió en su cuenta de Twitter que también sintieron el sismo: “No hay reportes de daños en este momento. Manténganse a salvo”.

Yep we felt it too. No reports of damage at this time. Stay safe out there Boise. Call us if you need us.

— Boise PD (@BoisePD) April 1, 2020