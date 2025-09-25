Mundo gabriel boric

“Sin él no estaría acá”: Las palabras del presidente Boric en reencuentro con Giorgio Jackson en homenaje a Pepe Mujica

Por CNN Chile

25.09.2025 / 15:17

El mandatario y el exministro de Desarrollo Social se reencontraron en el homenaje al fallecido expresidente uruguayo. Ambos bromearon con su cercanía, que data desde que eran dirigentes estudiantiles.

El presidente Gabriel Boric se reencontró con Giorgio Jackson, uno de sus más grandes amigos y confidentes.

El otrora ministro de Desarrollo Social participó en un homenaje al fallecido expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica” en Nueva York, en el que también participaron los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi, y de España, Pedro Sánchez.

En el evento, que fue coordinado por Jackson, las autoridades valoraron el legado de Mujica y sus esfuerzos internacionales por defender la democracia.

Presidente Boric se reencontró con Giorgio Jackson en homenaje a Pepe Mujica en EE.UU./Presidencia

Previo a los discursos, Jackson y Boric bromearon con su cercanía, la que persiste desde la época de la dirigencia estudiantil en las universidades en las que ambos estudiaron.

“A continuación.. olvidé el nombre del presidente que viene a continuación”, dijo Jackson en tono de broma. “Dejo con ustedes al presidente de Chile, querido amigo y compañero, Gabriel Boric”.

Luego, el mandatario expresó emotivas palabras: “Sin Giorgio, yo no estaría acá. Lo digo muy claramente y me alegra que él hoy día esté acá organizando este tipo de actividades, uniéndonos, haciéndonos reflexionar, recordar, pero por sobre todo actuar”.

