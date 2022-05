(CNN) — Un anciano residente de Shanghái se declaró muerto por error y fue llevado a la morgue en una bolsa para cadáveres, en la última señal de disfunción en la ciudad azotada por el COVID-19, donde millones de personas permanecen bajo confinamiento forzado por el Gobierno.

Un video, grabado por un transeúnte, muestra el momento en que varios trabajadores vestidos de pies a cabeza con equipos de protección retroceden al darse cuenta de que el hombre sigue vivo. Las imágenes se han hecho virales en las redes sociales chinas, provocando horror e indignación.

El video, publicado este domingo, muestra la cabeza del hombre —un residente de un asilo de ancianos— saliendo de la bolsa amarilla para cadáveres mientras los trabajadores la levantan de un vehículo.

Se oye a la persona que graba el video, aparentemente desde un edificio cercano, decir: “El asilo de ancianos es un desastre. Enviaron a una persona viva en un carro fúnebre y dijeron que estaba muerta. El personal de la funeraria dijo que seguían moviéndose (…) Es irresponsable, realmente irresponsable”.

En la plataforma china Weibo, similar a Twitter, muchos expresaron su incredulidad ante un error tan grave, especialmente en Shanghái, que durante mucho tiempo ha sido considerada la ciudad más progresista y moderna de China.

“Los problemas de Shanghái quedaron totalmente expuestos esta vez“, decía un comentario popular en Weibo. “Esto cuenta como homicidio doloso”, escribió otro usuario.

Muchos otros señalaron que el hombre podría haber sido enterrado o incinerado si no hubiera sido descubierto con vida. “Al gobierno no le importa (…) ¿qué está pasando en Shanghái?“, decía un comentario.

This is the video everyone's talking about today, showing how a Shanghai nursing home resident is taken away to the morgue in a body bag. At around 38 sec in the video, the staff member backs away and says: "He's alive. He's alive, I saw it. Don't cover him anymore." pic.twitter.com/Y3HzRRpxUl

— Manya Koetse (@manyapan) May 2, 2022