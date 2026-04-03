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Semana Santa: Papa León XIV presidió rito que conmemora la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro en el Vaticano

Por CNN Chile

03.04.2026 / 15:35

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El pontífice inició la la ceremonia tumbado completamente sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión, que marca el lugar exacto en el que, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.

(EFE) – El papa León XIV presidió este Viernes Santo el rito que conmemora la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano, el primero de su pontificado y que ha comenzado siguiendo la tradición de orar tendido en el suelo.

El pontífice, vestido con los paramentos rojos símbolo del martirio, empezó la ceremonia tumbado completamente sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión, que marca el lugar exacto en el que, según la tradición, fue sepultado el apóstol Pedro.

León XIV retomó así la tradición de los papas de yacer en la conmemoración de la Pasión. Su predecesor, Francisco, había dejado de llevarla a cabo desde el 2022 y hasta su muerte por sus problemas de movilidad, limitándose a rezar de pie o en su silla de ruedas.

El papa León XIV (C) tendido sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión de la basílica de San Pedro del Vaticano durante el rito que conmemora la Pasión de Cristo en el primer Viernes Santo de su pontificado. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

El papa León XIV (C) tendido sobre una alfombra ante el Altar de la Confesión de la basílica de San Pedro del Vaticano durante el rito que conmemora la Pasión de Cristo en el primer Viernes Santo de su pontificado. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Este rito de Viernes Santo, el que se conmemora el martirio de Jesús de Nazaret, es uno de los más solemnes del calendario litúrgico y es el único día del año en el que no hay consagración, en señal de duelo, aunque sí se imparte la comunión.

Tras la postración de León XIV y la lectura de la Pasión de Cristo según san Juan, acompañada por los cánticos de los diáconos, el nuevo predicador de la Casa Pontificia, el fraile capuchino Roberto Pasolini, pronunciará la homilía.

El papa León XIV (C) preside el rito que conmemora la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano en el primer Viernes Santo de su pontificado. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

El papa León XIV (C) preside el rito que conmemora la Pasión de Cristo en la basílica de San Pedro del Vaticano en el primer Viernes Santo de su pontificado. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Sus palabras serán escuchadas, en un clima de recogimiento, por el propio papa, por los miembros de la Curia Romana, por los miles de fieles presentes en el templo y por numerosos representantes del Cuerpo Diplomático acreditados ante la Santa Sede.

Posteriormente, la jornada concluirá con la celebración del primer viacrucis del pontificado de León XIV en el Coliseo, que comenzará a las 21.15 hora local.

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