Padre defendió decisión de no vacunar a su hija de 8 años, fallecida por sarampión en EE.UU.

Daisy Hildebrand, una niña de ocho años que vivía en el estado de Texas, murió a comienzos de abril a causa de un cuadro grave de sarampión, en medio de un brote que ha afectado a cientos de menores en Estados Unidos. La menor no estaba vacunada, por decisión de sus padres, quienes integran una congregación religiosa en la ciudad de Seminole que rechaza públicamente la vacunación.

Según informó Newsweek, Peter Hildebrand, padre de la menor, aseguró no arrepentirse de la determinación que tomó. “No me arrepiento, para nada. Y a partir de ahora, si tengo otros hijos en el futuro, no los vacunaré bajo ninguna circunstancia”, señaló al medio.

Pese a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron el sarampión como causa de muerte, Hildebrand negó esa versión y culpó al sistema de salud local. “No murió de sarampión. Si hay algo que deben saber es que otros le fallaron”, afirmó.

El caso ocurre en medio de un brote severo de la enfermedad infecciosa en Texas, que ya suma 480 niños contagiados y 56 hospitalizaciones, generando alarma entre autoridades sanitarias.

La familia Hildebrand recibió las condolencias del Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., conocido por su postura antivacunas.

“Mi intención era venir aquí discretamente para consolar a las familias y acompañar a la comunidad en su momento de dolor”, expresó tras visitar a los padres de la niña.

I came to­ Gaines County, Texas, today to comfort the Hildebrand family after the loss of their 8-year-old daughter Daisy. I got to know the family of 6-year-old Kayley Fehr after she passed away in February. I also developed bonds with and deep affection for other members of…

