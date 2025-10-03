Sarah Mullally es nombrada como nueva arzobispa de Canterbury en un hito para la Iglesia de Inglaterra

Mullally, de 63 años, fue nombrada Obispa de Londres en 2018, la tercera obispa de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra, después de los arzobispos de Canterbury y York. Antes de su ordenación, Mullally trabajó como enfermera en hospitales de Londres, llegando a ocupar el cargo de Directora de Enfermería para Inglaterra.

(CNN) — Sarah Mullally fue nombrada el viernes nueva arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la líder espiritual de 85 millones de anglicanos en todo el mundo y la primera mujer en ocupar el cargo en sus 1.400 años de historia.

“Al responder al llamado de Cristo a este nuevo ministerio, lo hago con el mismo espíritu de servicio a Dios y a los demás que me ha motivado desde que llegué a la fe cuando era adolescente”, expresó Mullally.

“En cada etapa de ese viaje, a través de mi carrera de enfermería y mi ministerio cristiano, he aprendido a escuchar profundamente, a las personas y al suave llamado de Dios, para tratar de unir a las personas y encontrar esperanza y sanación”, añadió.

La Arzobispa Designada lideró durante años el proceso de la Iglesia de Inglaterra para explorar cuestiones sobre el matrimonio y la sexualidad, y apoyó la iniciativa de permitir que los ministros impartan bendiciones a parejas del mismo sexo en las iglesias.

Es reconocida como una administradora eficaz que ha trabajado para modernizar el funcionamiento de su diócesis de Londres, desempeñando un papel fundamental en la respuesta de la Iglesia a la pandemia de COVID-19.

¿Cómo llegó Mullally a ser arzobispa?

El ascenso de Mullally a arzobispo solo fue posible gracias a las reformas impulsadas por Justin Welby, el exlíder que permitió que las mujeres fueran consagradas como obispos hace una década.

El cargo de arzobispo de Canterbury ha estado vacante durante casi un año después de que Welby renunciara en noviembre de 2024 por no denunciar al prolífico abusador infantil John Smyth, quien fue acusado de atacar a docenas de niños, incluidos aquellos que conoció en campamentos cristianos, en las décadas de 1970 y 1980.

Un informe independiente condenatorio concluyó que en 2013 la Iglesia de Inglaterra “sabía, al más alto nivel”, sobre el abuso de Smyth, incluido Welby, quien se convirtió en arzobispo ese año.

La renuncia de Welby, según el historiador de la iglesia Diarmaid MacCulloch, fue “histórica y sin precedentes exactos en los 1.427 años de historia de los arzobispos de Canterbury”, dado que ningún arzobispo anterior había dimitido por acusaciones de negligencia por abuso sexual.

El Arzobispo de Canterbury es la cara visible de una institución que ha luchado por mantener su relevancia en una nación más secularizada. Con frecuencia, se le convoca a hablar en momentos nacionales significativos, presidiendo importantes eventos reales, como la reciente coronación del rey Carlos.

Los candidatos a Arzobispo de Canterbury son elegidos por la Comisión de Nominaciones de la Corona, un organismo presidido por Jonathan Evans, exdirector del MI5, el servicio de seguridad nacional británico. La comisión, compuesta por 17 miembros con derecho a voto, elige al candidato preferido, al que el primer ministro Keir Starmer da su aprobación.

Sin embargo, es el rey Carlos, Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, quien nombra formalmente al arzobispo. El papel del monarca británico se remonta a cuando el rey Enrique VIII se desligó de la autoridad papal y se autoproclamó cabeza de la nueva iglesia.

En julio, Evans declaró que quería evitar una lista de candidatos «todos blancos, con estudios de Oxbridge, hombres y procedentes del sureste de Inglaterra». Añadió que se deseaba a alguien que pudiera brindar un liderazgo y una dirección espiritual genuinos a la iglesia, y que pudiera “hablar con autoridad y gracia, con voz cristiana, sobre los asuntos de la nación“.

Al anunciar el nombramiento de Mullally, Evans agradeció a los miembros del público que compartieron sus opiniones sobre el rumbo de la iglesia en una consulta pública a principios de este año. “Oraré por la obispa Sarah mientras se prepara para asumir este nuevo ministerio en los próximos meses”, dijo.

Mullally presidirá ahora una iglesia que lucha por recuperar su relevancia y confianza. Liderará las iniciativas para abordar la disminución del número de feligreses, incluyendo llegar a los jóvenes, y abordar los desafíos financieros.

Y será instalada oficialmente en un servicio en la Catedral de Canterbury en marzo de 2026, convirtiéndose en la 106º arzobispa desde que San Agustín llegó a Kent desde Roma en 597.