Sanae Takaichi: La nueva primera ministra japonesa que también es baterista de heavy metal

La nueva líder de Japón, una conservadora que admira a Margaret Thatcher, despierta interés por su inusual faceta como baterista de metal y su gusto por bandas como Iron Maiden.

Sanae Takaichi, la nueva primera ministra de Japón, combina su liderazgo político con una pasión inusual por el heavy metal. La sucesora de Shigeru Ishiba en el Partido Liberal Democrático no solo es fanática de bandas legendarias como Iron Maiden, Black Sabbath y X Japan, sino que también es baterista.

Toca una batería electrónica cuando necesita combatir el estrés, una afición que cultivó desde su época universitaria, cuando formaba parte de una banda de metal.

El lado rockero de la política

Un video donde interpreta el éxito “Rusty Nail” de X Japan se viralizó recientemente, recordando su vena artística. Más allá de la música, sus intereses incluyen la equitación y el motociclismo, aunque abandonó la conducción de su Kawasaki hace tres décadas.

Apasionada del fútbol y el béisbol, la también llamada ‘Dama de Hierro’ por su admiración a Margaret Thatcher muestra un perfil multifacético que rompe los moldes tradicionales de la política japonesa. Sus hobbies contrastan con su imagen pública de líder conservadora, cuyo gobierno se anticipa con una orientación más a la derecha.