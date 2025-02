Salud del papa Francisco sigue “estable”: “Continúa con el tratamiento y también su actividad laboral”

(EFE).— El papa Francisco sigue “estable” y “continúa con el tratamiento y también con su actividad laboral”, indican fuentes vaticanas este jueves, en el séptimo día de su hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma por una infección polimicrobiológica de las vías respiratorias y una neumonía bilateral.

Francisco continúa su actividad laboral, “leyendo y firmando documentos”, así como manteniendo “conversaciones telefónicas o con colaboradores cercanos”, indicaron las fuentes, que añadieron que por el momento su estado es “estable” y que en torno a las 19.00 hora local (18.00 GMT) se emitirá el próximo boletín médico.

El Vaticano informó previamente de que el papa ha pasado una noche tranquila y esta mañana se ha levantado y ha desayunado en el sillón, en su séptima jornada en el hospital Gemelli de Roma, después de la “ligera mejoría” experimentada por Francisco en las últimas horas.

“La noche ha transcurrido tranquila. El papa se ha levantado y ha desayunado en el sillón”, ha informado el Vaticano, que a lo largo de la jornada comunicará la evolución médica del pontífice.

Se trata de una nueva señal positiva, después de que el último parte médico de este miércoles indicase que el pontífice se encuentra “estable” y presenta “una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios”.

El pontífice, de 88 años, fue hospitalizado el pasado viernes por sus problemas de respiración, que resultaron ser una bronquitis por infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral que requiere terapia farmacológica adicional, dentro de un cuadro clínico “complejo”.

Tras el boletín del martes, que levantó preocupación sobre la situación del pontífice al revelar que le había aparecido una neumonía bilateral, las últimas comunicaciones del Vaticano resultan algo más tranquilizadoras.

Ayer también se supo que el corazón del papa reaccionaba bien a los tratamientos y que respiraba de manera autónoma.

