(CNN en Español) – La cuarta ronda de conversaciones entre Ucrania y Rusia está a punto de comenzar, según el negociador principal del país liderado por Volodymyr Zelensky.

Asimismo, aseguró que la sesión se celebrará virtualmente, no en persona, durante este lunes. En tanto, el equipo negociador ucraniano se encuentra en Kiev.

El negociador ucraniano, Mykhailo Podoliak, publicó un breve video en Twitter diciendo: “Negociaciones, cuarta ronda. Sobre la paz, el alto el fuego, la retirada inmediata de las tropas y las garantías de seguridad. Discusión dura”.

To clarify. At the negotiations, the RF not putting ultimatums, but carefully listens to our proposals. 🇺🇦 will not give up any of the positions. Our demands are – the end of the war and the withdrawal of RF troops. I see the understanding and there is a dialogue. pic.twitter.com/72ae9ZeOfn

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022