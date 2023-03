(EFE) – El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy la liberación de 90 prisioneros de guerra rusos tras “un proceso de negociación”, mientras que la parte ucraniana anunció el retorno de 130 militares.

“Como resultado del proceso de negociación, 90 militares rusos que corrían el peligro de morir en cautiverio fueron devueltos del territorio controlado por Kiev“, señaló del departamento dirigido por Serguéi Shoigú.

Según el breve comunicado difundido en el canal de Telegram de Defensa, los liberados serán llevados en aviones de transporte militar de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a Moscú.

As a result of another prisoner exchange, 130 of our defenders are back home.

They are service members of the #UAarmy @ng_ukraine @DPSU_ua and State Special Service of Transport. Among them are 87 Mariupol defenders. Also, we returned our heroes captured near Bakhmut and Soledar pic.twitter.com/PGegyQdfnF

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 7, 2023