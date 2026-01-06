Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez en Venezuela: “Hay que proteger la soberanía y volver al diálogo”

El Gobierno ruso valoró la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y pidió reducir la tensión mediante diálogo y respeto al Estado de Derecho.

El Gobierno de Rusia celebró este martes la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, señalando que la decisión apunta a “proteger la soberanía” y los intereses nacionales del país, tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

La postura fue expresada a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, en el que Moscú instó además a reducir la tensión en torno a la situación venezolana.

Desde la Cancillería rusa destacaron la necesidad de resolver la crisis por vías políticas. “Pedimos resolver la cuestión mediante un diálogo constructivo y el respeto al Estado de Derecho”, señala el texto difundido por las autoridades.

En esa línea, Rusia afirmó que la investidura de Rodríguez busca resguardar no solo la soberanía, sino también los intereses estratégicos del país sudamericano en el actual escenario internacional.

Respaldo político de Moscú a Rodríguez

“Celebramos los esfuerzos de las autoridades oficiales del país y reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos”, indicó el Ministerio de Exteriores, junto con reiterar el llamado al respeto de la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado añadió que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una “zona de paz” y que debe garantizarse el desarrollo soberano de los países de la región.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la jefatura de Estado tras la captura de Nicolás Maduro.