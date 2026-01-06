Mundo Venezuela

Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez en Venezuela: “Hay que proteger la soberanía y volver al diálogo”

Por CNN Chile

06.01.2026 / 13:07

{alt}

El Gobierno ruso valoró la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro y pidió reducir la tensión mediante diálogo y respeto al Estado de Derecho.

El Gobierno de Rusia celebró este martes la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, señalando que la decisión apunta a “proteger la soberanía” y los intereses nacionales del país, tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

La postura fue expresada a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso, en el que Moscú instó además a reducir la tensión en torno a la situación venezolana.

Desde la Cancillería rusa destacaron la necesidad de resolver la crisis por vías políticas. “Pedimos resolver la cuestión mediante un diálogo constructivo y el respeto al Estado de Derecho”, señala el texto difundido por las autoridades.

En esa línea, Rusia afirmó que la investidura de Rodríguez busca resguardar no solo la soberanía, sino también los intereses estratégicos del país sudamericano en el actual escenario internacional.

Respaldo político de Moscú a Rodríguez

“Celebramos los esfuerzos de las autoridades oficiales del país y reafirmamos la inquebrantable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos”, indicó el Ministerio de Exteriores, junto con reiterar el llamado al respeto de la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado añadió que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una “zona de paz” y que debe garantizarse el desarrollo soberano de los países de la región.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asumiendo las funciones de la jefatura de Estado tras la captura de Nicolás Maduro.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Contraloría: 35 personas inhabilitadas para trabajar con niños cumplieron funciones públicas en 2025 y tenían contacto con ellos
¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things en Netflix? Todo sobre One Last Adventure
Anuncian primera versión del Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo es?
Donald Trump habría alertado a ejecutivos petroleros un mes antes de la captura de Nicolás Maduro: “Prepárense”
Van Klaveren confirma que Pakarati deja funciones en Embajada en Nueva Zelandia, pero sigue siendo funcionaria diplomática
Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez en Venezuela: "Hay que proteger la soberanía y volver al diálogo"