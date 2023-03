Un avión de combate de Rusia obligó este martes a bajar un avión no tripulado de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre el Mar Negro tras dañar la hélice de un avión no tripulado MQ-9 Reaper. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que "no usó armas aerotransportadas ni entró en contacto" con el dron de la Fuerza Aérea de EE.UU.