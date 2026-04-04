Embajada de Rusia rechaza acusación de campaña contra Milei tras denuncia de red de espionaje en Argentina

La embajada rusa en Buenos Aires rechazó las acusaciones sobre una supuesta operación para desacreditar al gobierno argentino y afirmó que no existen pruebas.

La embajada de Rusia en Argentina negó este viernes haber participado en una campaña de desinformación contra el gobierno de Javier Milei, luego de que una investigación periodística y un comunicado de la SIDE instalaran la existencia de una presunta red de influencia operada por ciudadanos rusos en suelo argentino.

En un mensaje difundido en redes y replicado por medios argentinos, la legación sostuvo que los investigadores “han reavivado una historia olvidada” sobre una supuesta campaña rusa “inflada artificialmente” en junio de 2025, y aseguró que no se aportaron “hechos ni pruebas” que respalden esas insinuaciones. Además, acusó la difusión de “materiales antirrusos” y lamentó que se intente enturbiar la relación bilateral.

De acuerdo a lo que informó Infobae, la respuesta rusa llegó después de que la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino informara que detectó una red de desinformación conocida como “La Compañía”, cuyo objetivo habría sido difundir información falsa e influir en la opinión pública en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. Según el gobierno argentino, el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

Milei también reaccionó públicamente y calificó el episodio como “de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”. El mandatario sostuvo que los involucrados serían apenas “la punta del iceberg” y prometió avanzar hasta identificar a todos los responsables directos e indirectos de la supuesta red.

El caso estalló tras una investigación basada en documentos filtrados que, según El País, atribuye a una estructura vinculada a inteligencia rusa una campaña mediática para desacreditar a Milei y amplificar divisiones internas en Argentina. Por ahora, el choque entre la desmentida rusa y la denuncia de la SIDE abrió un nuevo frente diplomático y político en Buenos Aires.