(CNN) — Rusia impuso sanciones este martes contra el presidente Joe Biden y una amplia gama de funcionarios estadounidenses, incluidos los secretarios Antony Blinken y Lloyd Austin. La medida marca una nueva escalada en las tensiones entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Occidente, mientras las fuerzas militares del Kremlin continúan su invasión de Ucrania.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Biden y los demás funcionarios entraron a una “lista de personas sancionadas”, que les prohíbe entrar a Rusia. “En respuesta a una serie de sanciones sin precedentes… a partir del 15 de marzo de este año, la ‘lista de personas sancionadas’ incluye, sobre la base de la reciprocidad, al presidente J. Biden, al secretario de Estado A. Blinken, al secretario de Defensa L. Austin y al jefe del Estado Mayor Conjunto M. Milley, así como una serie de jefes de departamento y conocidas personalidades estadounidenses”, se lee en el pronunciamiento.

La medida es en gran parte simbólica, pues parece poco probable que los miembros de la administración de Biden viajen a Rusia en el corto plazo. Justamente, mientras Estados Unidos y sus aliados toman acciones para castigar a Putin y a los miembros de las élites rusas por invadir Ucrania. Biden y su gobierno han descartado posibles reuniones con Putin y han cuestionado si está seriamente interesado en una solución diplomática a la guerra.

El comunicado de Rusia dice que las sanciones son “una consecuencia inevitable del camino extremadamente rusofóbico que ha tomado el actual gobierno estadounidense, que, en un intento desesperado por mantener la hegemonía estadounidense, se ha basado, descartando toda decencia, en la constricción frontal de Rusia”.

El pronunciamiento también sugirió que se pueden esperar más sanciones y que la lista al incluir a “altos funcionarios estadounidenses, militares, legisladores, empresarios, expertos y personas de los medios que son rusofóbicos o contribuyen a incitar al odio hacia Rusia y la introducción de medidas restrictivas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló en su comunicado que el gobierno ruso “no se niega a mantener relaciones oficiales si cumplen con nuestros intereses nacionales. Y si es necesario, resolveremos los problemas derivados del estado de las personas que aparecen en la ‘lista de personas sancionada’ para organizar contactos de alto nivel”.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, sugirió que las restricciones no tendrán un gran impacto en los objetivos previstos. “No les sorprenderá a ninguno de ustedes que ninguno de nosotros esté planeando viajes turísticos a Rusia. Ninguno de nosotros de tenemos cuentas bancarias a las que no podremos acceder, así que seguiremos adelante”, explicó.

Cuando se le preguntó a Psaki si las nuevas sanciones indican una escalada por parte de Rusia, respondió que Estados Unidos está “seguro” de que los funcionarios estadounidenses “tendrán la capacidad” de mantener conversaciones directas e indirectas continuas con Rusia.

Estos son los ciudadanos estadounidenses incluidos en la “lista de personas sancionadas” de Rusia:

1. Joseph Biden (Joseph Robinette Biden)

2. Antony Blinken (Antony John Blinken)

3. Lloyd Austin (Lloyd James Austin III);

4. Mark Milley (Mark Alexander Milley)

5. Jacob Sullivan (Jacob Jeremiah Sullivan) – asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos

6. William Burns (William Joseph Burns) – director de la CIA

7. Jennifer Psaki (Jennifer Rene Psaki) – portavoz de la Casa Blanca

8. Daleep Singh (Daleep Singh) – asistente adjunto de Seguridad Nacional del Presidente de Estados Unidos

9. Samantha Power (Samantha Jane Power) – directora de la Agencia para el Desarrollo Internacional

10. Hunter Biden (Robert Hunter Biden) – hijo del presidente de Estados Unidos

11. Hillary Clinton (Hillary Diane Rodham Clinton) – excandidata presidencial de EE. UU.

12. Adewale Adeyemo (Adewale Adeyemo) – viceministro de Finanzas

13. Reta Jo Lewis (Reta Jo Lewis) – presidente y directora de la Junta Directiva del Export-Import Bank.