Mundo conflicto rusia-ucrania

Con información de CNN

Rusia asesta masivo golpe a infraestructura energética de Ucrania dejando a más de un millón de hogares sin luz

Por Kosta Gak y Tim Lister, CNN

13.12.2025 / 16:01

{alt}

El presidente Zelensky reportó el uso de más de 450 drones y 30 misiles en una noche de ataques coordinados, que dañaron instalaciones civiles y portuarias en medio de un frágil proceso diplomático.

(CNN) – Ucrania sufrió una noche de ataques masivos con drones y misiles rusos dirigidos contra su infraestructura energética, dejando a más de un millón de hogares sin electricidad. El presidente Volodymyr Zelensky detalló que Rusia utilizó más de 450 drones y 30 misiles, dañando más de una docena de instalaciones civiles.

Los ataques, particularmente intensos en las regiones de Odesa y Mykolaiv, también interrumpieron el suministro de agua y dejaron heridos.

Diplomacia y un raro contraataque en el frente

Los bombardeos ocurren mientras el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se prepara para reunirse con Zelensky y líderes europeos en Berlín, para avanzar en un plan de paz respaldado por Estados Unidos.

Paralelamente, el ejército ucraniano reportó un raro contraataque exitoso en la región de Járkov, donde afirma haber causado más de 1.000 bajas rusas y recuperado terreno cerca de Kupiansk, desmintiendo la narrativa rusa de un colapso inminente del frente.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

Mundo Dos soldados estadounidenses mueren en una emboscada del ISIS en Siria
Rusia asesta masivo golpe a infraestructura energética de Ucrania dejando a más de un millón de hogares sin luz
Hoy es la lluvia de estrellas Gemínidas: ¿Cuál es la mejor hora para verla?
Tras salida de Esteban González: Coquimbo Unido anuncia a Hernán Caputto como su nuevo entrenador
Muere Peter Greene, actor de reparto conocido por interpretar al icónico villano en "Pulp Fiction"
Los videos de formato corto están reconfigurando la infancia, con efectos profundos en el sueño y la atención, afirman expertos