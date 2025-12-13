Rusia asesta masivo golpe a infraestructura energética de Ucrania dejando a más de un millón de hogares sin luz

(CNN) – Ucrania sufrió una noche de ataques masivos con drones y misiles rusos dirigidos contra su infraestructura energética, dejando a más de un millón de hogares sin electricidad. El presidente Volodymyr Zelensky detalló que Rusia utilizó más de 450 drones y 30 misiles, dañando más de una docena de instalaciones civiles.

Los ataques, particularmente intensos en las regiones de Odesa y Mykolaiv, también interrumpieron el suministro de agua y dejaron heridos.

Diplomacia y un raro contraataque en el frente

Los bombardeos ocurren mientras el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se prepara para reunirse con Zelensky y líderes europeos en Berlín, para avanzar en un plan de paz respaldado por Estados Unidos.

Paralelamente, el ejército ucraniano reportó un raro contraataque exitoso en la región de Járkov, donde afirma haber causado más de 1.000 bajas rusas y recuperado terreno cerca de Kupiansk, desmintiendo la narrativa rusa de un colapso inminente del frente.