Este sábado, el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego de cuatro días de conteo de votos. Su victoria en el estado clave de Pensilvania, confirmada a las 13:30 horas de Chile, le abrió las llaves de la Casa Blanca.

Ante esto, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, utilizó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje que concuerda con la postura del presidente Donald Trump.

“Los medios no deciden quién gana las elecciones, los votantes lo hacen. En varios estados, los márgenes son muy estrechos con el conteo en curso, varios de los cuales están destinados a recuentos”, señaló.

The media doesn’t decide who wins elections, voters do.

In multiple states the margins are razor thin with counting ongoing, several of which are headed for recounts.

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) November 7, 2020