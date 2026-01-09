Revelan video grabado por agente de ICE que muestra el momento en que le disparó a mujer en Minneapolis

El registro no muestra si la camioneta impactó al agente, ya que el ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo.

(CNN) – Un video capturado por el agente de Inmigración y Control de Aduanas, Jonathan Ross, brinda una perspectiva cruda y cercana de los momentos cruciales que rodearon el tiroteo fatal de Renee Good en Minneapolis.

Un funcionario del DHS confirmó que el video, obtenido por CNN, fue grabado con la cámara del teléfono celular del agente; el video fue obtenido originalmente por el medio de comunicación conservador de Minnesota Alpha News.

El vicepresidente JD Vance lo retuiteó y dijo que demuestra que el oficial estaba en peligro.

“Escuchen esto, por muy duro que sea. A muchos les han dicho que este agente del orden no fue atropellado, no estaba siendo acosado y asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, publicó Vance en X.

Los detalles del video

El video comienza con Ross frente al vehículo conducido por Good, quien había detenido su camioneta color vino en perpendicular a la calle, obstruyendo el flujo del tráfico. Ross no dice nada mientras camina por la parte delantera del auto hacia el lado del conductor.

Mientras rodea el vehículo, se puede ver a Good con la ventanilla bajada y mirando directamente al oficial.

En el vídeo, Good luego habla con Ross.

“Está bien, amigo. No estoy enojada contigo”, dice. “Muéstrate”. Ross no responde. En la ventanilla del coche se ve el reflejo de Ross, con el teléfono en alto, mientras sigue caminando.

El video muestra a Ross caminando hacia la parte trasera del auto. El pasajero, que había salido del vehículo antes del enfrentamiento, le dice a Ross: «No cambiamos nuestras placas todas las mañanas, para que lo sepas. Esta será la misma placa cuando vengas a hablar con nosotros más tarde».

Ella sostiene un teléfono celular frente a la cara de Ross mientras se dirige a él.

“¿Quieres venir a por nosotros? ¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a comer, grandullón”, le dice a Ross. Luego intenta volver al coche, pero la puerta está cerrada.

Luego se escucha a otro oficial decirle a Good, el conductor, que “salga del maldito auto”.

Se ve entonces a Good dando marcha atrás y mirando hacia adelante mientras gira el volante a la derecha, lejos de donde está el agente. El coche avanza, Ross grita “¡Guau!” y entonces se oyen tres disparos en rápida sucesión.

El video no muestra si la camioneta impactó a Ross, ya que el ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo. Un video anterior, grabado por un transeúnte, muestra que la camioneta pudo haber impactado a Ross al tambalearse hacia adelante, obligándolo a moverse hacia un lado.

El tiroteo en sí no es visible, pero se escuchan tres disparos mientras el teléfono en su mano se mueve aún más y luego queda de frente a la casa detrás de Ross.

La cámara capta la camioneta avanzando a toda velocidad. Se oye a alguien gritar “¡Maldita perra!”.

Se puede escuchar el impacto del todoterreno chocando contra un coche estacionado mientras la cámara enfoca la calle.

Mira el video a continuación: