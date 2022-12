(CNN) – La esposa de Jason David Frank confirmó que la muerte de la estrella de Power Rangers fue resultado de un suicidio.

En una declaración proporcionada a People, Tammie Frank, habló en un esfuerzo por dejar las cosas claras tanto sobre su fallecimiento como sobre el estado de su relación.

Ella dijo que su esposo había “perdido trágicamente la vida por suicidio la semana pasada”. Tenía 49 años.

“Si bien Jason era un nombre muy conocido para algunos, vivíamos una vida muy normal, con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha conmocionado y entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico”, sostuvo Frank. “Desde la muerte de Jason, me han acosado en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo”.

Tammie Frank señaló que ella y su esposo habían estado resolviendo algunos problemas en su matrimonio y agregó: “Su muerte me sorprende tanto como a cualquier otra persona”.

“La verdad es que no tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas”, afirmó. “Sí, había tenido problemas de salud mental y depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche”, añadió.

Según Frank, su matrimonio de 19 años tuvo sus “problemas”, incluida la pérdida hace apenas un año de su hija Shayla, a quien dijo que su esposo ayudó a criar.

“Entre perderla y ayudar a criar a su bebé, Jason y yo comenzamos a tener problemas maritales (…) Para cualquiera que haya conocido el dolor de perder a un hijo, sé que entiende cómo una pérdida así cambia las cosas en un matrimonio”, dijo.

Decidieron separarse, agregó, pero hace seis semanas optaron por reconciliarse, lo que incluyó una escapada de fin de semana en la que se encontraban cuando él murió.

La noche de su muerte, dijo, tuvieron una conversación sincera después de regresar de un evento en un bar.

“Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo”, le dijo a People. “Debo haberme ido no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a llamar a la puerta sin obtener respuesta. Llamé repetidamente para abrir la puerta”.

Frank terminó su declaración pidiendo a la gente que “deje de hacer suposiciones y deje que mi familia llore en paz”.

“Todo lo que queremos es recordar a Jason de la manera más feliz, y superar el dolor de perder a un ser querido. Solo pido empatía y comprensión durante este momento difícil (…) todos los fanáticos y seguidores de Jason y nuestra familia, gracias por sus amables palabras y deseos, y que Dios los bendiga a todos”, cerró.