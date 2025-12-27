Retrasos y cancelaciones de vuelos por tormenta de nieve en Estados Unidos

La tormenta invernal que afecta al noreste de EE.UU. ha generado cancelaciones de vuelos en los principales aeropuertos de Nueva York, junto con interrupciones en el transporte y cortes de energía en algunas zonas.

(CNN) — Cientos de vuelos fueron cancelados en los principales aeropuertos de Nueva York mientras una tormenta invernal significativa descendía sobre la ciudad y regiones vecinas desde el viernes hasta este sábado.

Una tormenta invernal dejó fuertes nevadas y hielo peligroso en partes de la región de los Grandes Lagos y el noreste del país desde el viernes por la noche hasta este sábado por la mañana, lo que provocó interrupciones en el transporte y cortes de energía en algunas zonas.

El número de vuelos retrasados dentro, hacia o desde Estados Unidos aumentó a casi 5.000 este sábado y más de 800 fueron cancelados, según FlightAware. Los tres principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York se encuentran entre los más afectados y se reportan interrupciones adicionales en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Los desafíos siguen a más de 8.500 retrasos y 1.700 cancelaciones el viernes.

Los vuelos en los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty sufrieron retrasos de hasta dos horas este sábado por la mañana, según la Administración Federal de Aviación.

En LaGuardia, los sistemas de información de vuelos estaban llenos de avisos rojos de cancelación el sábado por la mañana, mientras que las plataformas exteriores estaban cubiertas de blanco, con pocos aviones a la vista entre la nieve. Pero los viajeros se mostraron pacientes, aparentemente tomándose con calma los retrasos y las cancelaciones.

Mientras esperaba en el aeropuerto LaGuardia, Felicia Reich dijo que su vuelo a Fort Lauderdale, Florida, lleva una hora de retraso.

“Lo esperaba, pero estaba preparada”, dijo, vestida con un abrigo pesado y un gorro tejido naranja y amarillo.

Los retrasos llegan antes del día de viaje más concurrido de la temporada navideña, con 2,86 millones de viajeros esperados el domingo, predice la Administración de Seguridad en el Transporte.

Sarah Matthews le dijo a CNN que está visitando EE.UU. en un gran viaje desde Australia.

“Estábamos emocionadas por la nieve, porque nunca la habíamos visto”, dijo Matthews. “Pero que esté nevando en nuestro último día, y ahora estamos un poco retrasadas, eso apesta un poco. Pero lo aprovecharemos al máximo”.

En el aeropuerto de Newark, los viajeros se apresuraban frente a un gran árbol de Navidad.

“Quiero salir de la nieve y volver a Las Vegas”, dijo John Hildebrandt a la filial de CNN WCBS. “Esperemos que no haya retraso”.

La nieve continuó cayendo en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y el noreste de Nueva Jersey hasta el amanecer de este día, pero está comenzando a disminuir en otras partes del noreste, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Debido a la acumulación de hielo en árboles y tendido eléctrico en Michigan, más de 30.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad, según poweroutage.us.

Los trabajadores de la ciudad de Nueva York se habían preparado durante días para la tormenta de nieve, esparciendo sal en las calles y preparando las máquinas quitanieves.

Cayeron poco más de 10 centímetros de nieve en Central Park, la mayor cantidad en la ciudad desde enero de 2022, aproximadamente la mitad de lo que había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional.

Las máquinas quitanieves zumbaban y las palas despejaban las aceras en el condado de Westchester, Nueva York, la mañana de este sábado. En algunas partes del condado se acumularon hasta 15 centímetros de nieve durante la noche.

La mayor acumulación de nieve se registró en Connecticut, con poco más de 20 centímetros, y casi 30 centímetros en Hartwick, Nueva York.

Esta noticia ha sido actualizada con información adicional.

Con información de Chris Warren, Maria Sole Campinoti, Taylor Romine, el meteorólogo Chris Dolce y Andrew Freedman, de CNN.