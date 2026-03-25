Reportan asesinato de candidato al Congreso de Perú: Habría recibido amenazas previas

Gilbert Infante habría estado recibiendo amenazas de muerte previo al hecho. Según relató el líder del partido Fé en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, "ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego, sino que iba a sufrir".

El candidato al Congreso de Perú, Gilbert Infante, fue asesinado la noche de este martes tras participar en una actividad de su partido, Fe en el Perú.

El político fue abordado en la calle tras salir de la instancia y quedó herido de gravedad. Tras ello, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención; sin embargo, falleció en el recinto médico debido a la gravedad de sus lesiones.

El líder de la coalición, Álvaro Paz de la Barra, aseguró en programas de televisión del país que Infante fue “asesinado brutalmente”.

“Él ha sido asesinado a ladrillazos. Ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego, sino que iba a sufrir (…). Le decían: ‘van a morir lentamente, así como tu presidente dice que nosotros en la cárcel vamos a cadena perpetua'”, reveló, según consignó EFE.

“Estaba yendo justamente a reunirse con quienes nos han acompañado afuera del debate (presidencial). Hoy, recién a las cinco de la mañana, me he enterado por su esposa y su familia de que, al salir, fue asesinado. No es un accidente, es un asesinato”, precisó.

De la Barra también reveló que otros miembros del partido recibieron amenazas, pero que no las denunciaron a la policía.

“Él (Gilbert Infante) ha estado siendo amenazado (…) vino a mi casa, junto con los demás que también han sido amenazados. Me han mostrado sus mensajes”, advirtió.