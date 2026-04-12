Mundo estrecho de ormuz

Con información de CNN

Reino Unido forma coalición con Francia para proteger el estrecho de Ormuz y rechaza participar en bloqueo de EE.UU.

Por Max Saltman, CNN

12.04.2026 / 14:57

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Londres trabaja en una "amplia coalición" que garantice la libertad de navegación por la vía fluvial clave para el comercio energético mundial. El gobierno británico confirmó que no se sumará al bloqueo ordenado por Trump.

(CNN) – El Reino Unido confirmó este domingo que busca formar una “amplia coalición” junto a Francia y otros socios para proteger el tránsito por el estrecho de Ormuz, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que Londres y otros países enviarían dragaminas a la zona.

Un portavoz del gobierno británico señaló a CNN que “continuamos apoyando la libertad de navegación y la apertura del estrecho” , indispensable para la economía global y el costo de vida en el país. “El estrecho no debe estar sujeto a peajes” , agregó.

Coalición para garantizar el paso, no para bloquear

El portavoz afirmó que trabajan “urgentemente” con sus aliados. El mes pasado, el primer ministro Keir Starmer declaró que “nuestros sistemas de caza de minas ya están en la región” .

Sin embargo, CNN supo que el Reino Unido no participará en el bloqueo ordenado por Trump, que anunció el sábado el inicio de operaciones para interceptar buques que paguen peajes a Irán. La coalición británica se enfocará en asegurar el paso de los petroleros, no en cerrar la vía.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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