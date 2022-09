“The London Bridge is Down”. De esta forma, el secretario privado de la Reina Isabel II, Sir Edward Young, confirmó la muerte de la monarca del Reino Unido a la primera ministra Liz Truss.

Desde The Royal Family publicaron un comunicado en el que confirman la muerte de la monarca de 96 años.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022