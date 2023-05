(EFE) – La Policía Federal de Brasil registró este miércoles la residencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en una operación relacionada con la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, informaron fuentes oficiales.

¿Qué pasó con el expresidente Jair Bolsonaro?

Según las investigaciones, los datos de vacunación del exmandatario, varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener permiso para entrar a Estados Unidos.

Las acciones de este miércoles buscan esclarecer la actuación de una presunta organización delictiva acusada de incluir datos falsos de vacunación contra el COVID-19 en los sistemas que recopilaban esa información en el Ministerio de Salud.

“Con eso, dichas personas pudieron emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas (Brasil y Estados Unidos) destinadas a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, en este caso, la pandemia de covid”, señala el comunicado divulgado por la Policía Federal.

La operación, en la que las autoridades cumplen seis órdenes de captura y 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro, fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.

Hasta el momento, al menos cinco personas han sido detenidas por las autoridades, entre ellas dos exasesores y un miembro del equipo de seguridad del exmandatario.

El teléfono móvil del líder ultraderechista fue incautado por las autoridades durante el registro.

De acuerdo con las indagaciones, las inserciones falsas se dieron en noviembre de 2021 y diciembre de 2022, antes del viaje que Bolsonaro hizo a Estados Unidos el 30 de diciembre, dos días antes de dejar el cargo.

Tras lanzarse la operación, Bolsonaro negó enfáticamente haberse inmunizado contra el COVID-19 y haber falsificado los datos del certificado de vacunación.

“Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso”, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia.

El exgobernante, no obstante, sí recordó que su esposa Michelle se vacunó durante un viaje a Estados Unidos en septiembre de 2021.

Bolsonaro había sido citado por la Policía Federal a declarar este mismo miércoles, tras el allanamiento a su residencia, pero sus abogados han logrado postergar ese trámite, con el alegato de que aún no han tenido acceso a los autos del proceso.