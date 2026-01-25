Régimen chino investiga a su general de mayor rango por “menoscabar a Xi Jinping y exacerbar la corrupción”

Zhang Youxia, de 75 años, es vicepresidente primero de la Comisión Militar Central, lo que le sitúa como 'número 2' militar del país con un rango tan solo por detrás del de Xi.

(EFE) – Este domingo, el Ejército chino detalló las razones por las que se abrió una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, al que acusa de “menoscabar” la autoridad del presidente Xi Jinping, de exacerbar los problemas de corrupción o “dañar” los programas de preparación para combate real.

Un editorial publicado en el PLA Daily, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL), apunta que las pesquisas anunciadas ayer contra Zhang y también contra el jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército), Liu Zhenli, muestra que “la tolerancia en la lucha contra la corrupción no está permitida“.

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, lo que le sitúa como ‘número 2’ militar del país con un rango tan solo por detrás del de Xi, que encabeza ese organismo, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

“Zhang y Liu, como altos mandos del Partido y del Ejército, traicionaron profundamente la confianza que se depositó en ellos (…) y pisotearon y menoscabaron gravemente el sistema de responsabilidad suprema que reside en el presidente de la CMC (Xi)”, apunta el texto, difundido también por la agencia oficial Xinhua.

El artículo les acusa de “exacerbar los problemas políticos y de corrupción que amenazan la autoridad absoluta del Partido sobre las Fuerzas Armadas” o de “manchar la imagen y la autoridad de los líderes de la CMC”.

“Infligieron graves daños a los esfuerzos para reforzar la lealtad política en el Ejército, el entorno político del Ejército o la preparación general para el combate, lo que supone un grave impacto negativo para el Partido, el país y el Ejército“, agrega el documento.

Un viejo aliado

Más allá de avanzar acusaciones contra ambos generales, el editorial también recalca el objetivo de las purgas militares de Xi: “Se ha demostrado que, cuanto más lucha el Ejército contra la corrupción, más fuerte y puro se hace, con una mayor capacidad de combate. Si se erradica a fondo la corrupción, las Fuerzas Armadas serán más capaces y tendrán más confianza“.

El PLA Daily establece ese último supuesto de cara al centenario de la fundación del EPL, que se celebrará en 2027, año en el que cabe recordar que, según el Pentágono, Pekín busca tener las capacidades para lanzar la invasión de Taiwán y cumplir así con el objetivo declarado de Xi de lograr la “reunificación” de China con la isla.

De hecho, Zhang era considerado como figura clave en los planes de Xi de modernizar las Fuerzas Armadas y también como el aliado castrense más cercano del presidente, en parte porque los padres de ambos, el general Zhang Zongxun y el vice primer ministro (1959-1965) Xi Zhongxun, lucharon juntos en la guerra civil que desembocó en la fundación de la República Popular China en 1949.

Según fuentes anónimas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, la acusación contra Zhang -que habría sido detenido el pasado lunes- es por corrupción y “no controlar” a colaboradores cercanos y familiares, y por no trasladar los problemas a la cúpula del Partido en primera instancia.

Tanto Zhang como Liu, héroes de guerra condecorados y los únicos miembros de la directiva de la CMC con experiencia real de combate —ambos participaron en las campañas contra Vietnam a finales de los 70—, habían estado ausentes de un seminario del PCCh presidido por Xi esta semana, lo que desató especulaciones sobre su paradero.

Las purgas no cesan

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, unos movimientos destinados tanto a combatir la corrupción entre sus filas como a reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo.

Durante el tercer mandato de Xi, que arrancó en 2022, la CMC redujo de siete a cuatro el número de sus miembros como consecuencia de estas purgas, la estructura más reducida desde el final del maoísmo en 1976.

Comandantes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han estado en el punto de mira estos últimos años, con un punto culminante en octubre del año pasado, fecha en que las autoridades chinas anunciaron la expulsión del Ejército y del PCCh de hasta nueve generales.

El caso más sonado fue el de He Weidong, que llegó a ser ‘número 3’ del Ejército tras un ascenso meteórico en 2022 y que, tras situarse precisamente detrás de Xi y Zhang en el escalafón militar, desapareció de la escena pública en marzo de 2025 antes de ser acusado formalmente de corrupción.

La expulsión de He del EPL y del PCCh fue histórica, ya que se convirtió en el primer vicepresidente uniformado de la CMC en ser depuesto durante el ejercicio de su cargo en casi seis décadas: el último había sido He Long (1967), en plena Revolución Cultural china (1966-1976).

Otros destacados líderes militares purgados recientemente fueron Miao Hua, un almirante considerado próximo a Xi; los ministros de Defensa Wei Fenghe (2018-2023) y Li Shangfu (marzo-octubre de 2023), y los comandantes de la Fuerza de Cohetes Li Yuchao y Wang Houbin.