(CNN en Español) – Con más de 75 millones de estadounidenses elegibles aún no vacunados, los hospitales de muchos estados están abrumados y con temores de que los casos puedan aumentar aún más en el otoño, los expertos y funcionarios están luchando para frenar la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos.

“Lo único que sabemos con certeza…160.000 casos al día no es donde queremos estar”, dijo este jueves el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, a CNN. “Desafortunadamente, ahí es donde estamos ahora”.

Lee también: Hospitales en EE.UU. rechazan pacientes por falta de camas ante nueva alza de contagios: Son principalmente no vacunados

Hablando con Axios, Fauci dijo que la supresión del virus es el “final” de la pandemia. Idealmente, Estados Unidos obtendría casos lo más bajos posible, pero una meta razonable sería llegar a menos de 10.000 por día, dijo.

A mediados de junio, antes del aumento de casos impulsado por la variante delta que es más transmisible, Estados Unidos alcanzó un promedio de siete días de aproximadamente 11.000 casos nuevos por día, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Este jueves, el presidente Joe Biden describió un plan que impone nuevas y estrictas reglas de vacunación a los trabajadores federales, los grandes empleadores y el personal de atención médica, requisitos que podrían aplicarse a hasta 100 millones de estadounidenses.

“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa nos ha costado a todos”, dijo Biden, con un tono endurecido hacia los estadounidenses que aún se niegan a recibir una vacuna a pesar de la amplia evidencia de su seguridad y la plena aprobación de una —la de Pfizer-BioNTech Covid-19— por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.

El Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas en el Hospital de Niños de Filadelfia, dijo que el anuncio de Biden fue un paso importante y que “señaló cuál es el problema ahora mismo en este país”.

Y algunos expertos presionaron por más.

“Me encantó el discurso; desearía que hubiera ido más lejos. Quería que el presidente restringiera los viajes en esta temporada navideña a las personas que han sido vacunadas”, dijo el Dr. Jonathan Reiner, analista médico de CNN.

Sin embargo, muchos gobernadores republicanos, algunos en estados con altas hospitalizaciones y bajas tasas de vacunación, condenaron la estrategia. Algunos incluso dijeron que desafiarían la acción en los tribunales.

Lee también: Tras conflicto con el Tribunal Supremo Federal: Bolsonaro se retracta y niega querer atacar a los poderes del Estado

“Para ser claros: la vacuna es la mejor herramienta que tenemos para combatir la pandemia, pero los mandatos de mano dura son el enfoque equivocado”, dijo este jueves el gobernador de Tennessee, Bill Lee, en un tuit.

Pero incluso con las medidas de vacunación y mitigación implementadas, el objetivo final podría no ser la erradicación completa, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

“Básicamente, va a terminar el día en que hayamos alcanzado el nivel suficiente de inmunidad de la población, que el virus esencialmente se convierte en una molestia y ya no en una amenaza”, dijo Jha este jueves.

Cómo está Estados Unidos abordando el virus

Los cambios en la respuesta al COVID-19 comienzan este viernes, cuando la multa máxima por violar el requisito federal de usar una mascarilla cuando se viaja se duplicará a un rango de entre US$ 500 y US$ 3.000, en comparación con los US$ 250 – US $ 1.500 de antes.

Y para ayudar a los pacientes de COVID-19 que se ven afectados por el aumento de la variante delta, Estados Unidos aumentará la disponibilidad de nuevos tratamientos, incluidos los anticuerpos monoclonales, dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos dijo que los tratamientos “han demostrado reducir el riesgo de hospitalización hasta en un 70% para las personas no vacunadas”.

También este jueves, el Departamento de Policía de Nueva York confirmó que cualquier empleado que no se vacune o no proporcione prueba reciente de covid negativa no podrá trabajar y no se le pagará.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también anunció previamente que cualquier nueva contratación para cualquier agencia de la ciudad de Nueva York deberá estar completamente vacunada.

El hecho de que los trabajadores elijan entre la vacunación o las pruebas semanales probablemente aumentará la vacunación, dijo este jueves el coordinador de respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients: “No es conveniente para la mayoría hacerse la prueba una vez por semana”, agregó.

Lee también: Angela Merkel: “Puedo decir ahora que soy feminista”

Se esperan datos sobre las vacunas para niños en otoño

El esfuerzo de vacunación está dirigido principalmente a adultos estadounidenses, pero con el inicio de la escuela en todo el país, muchos expertos y padres están preocupados por la forma en que los niños estarán protegidos del virus.

Los niños tienen un riesgo menor de síntomas graves de COVID-19, pero no son menos propensos que los adultos a infectarse en primer lugar, dijo Fauci en una entrevista con The New York Times publicada este jueves.

“Entonces, estamos viendo más niños en el hospital ahora porque la variante delta se transmite más fácilmente entre todos, adultos y niños”, dijo Fauci.

En los 15 distritos escolares más grandes de Florida, al menos 34.085 estudiantes y 6.347 empleados han dado positivo para COVID-19 durante el año escolar 2021-2022, según un análisis de CNN.

En Kentucky, 39 de los 171 distritos escolares públicos del estado han tenido que cerrar en algún momento durante el año escolar 2021-2022 debido a un aumento de casos, cuarentenas y / o escasez de personal, dijo Joshua Shoutla, portavoz de las Juntas Escolares de Kentucky Association dijo a CNN en un comunicado este jueves.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles espera frenar la propagación entre los estudiantes al exigir que todos los niños elegibles sean vacunados al final del año calendario, decidió la junta escolar de educación en una votación unánime.

Los niños menores de 12 años actualmente no son elegibles para ser vacunados.

Pero los mayores de 12 años pueden recibir las vacunas de Pfizer con una autorización de uso de emergencia. Según un análisis de CNN de los últimos datos de los CDC, alrededor del 43% de todos los jóvenes de 12 a 17 años en Estados Unidos están completamente vacunados.

Los datos sobre la vacuna de Moderna para grupos de edad más jóvenes probablemente estarán listos a fines de octubre o principios de noviembre, siguiendo los datos de Pfizer que se esperan para fines de septiembre, dijo Fauci a The New York Times.

Una vez presentados los datos, Fauci dijo que es “muy probable” que las empresas soliciten una autorización de uso de emergencia.